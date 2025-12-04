Vrijeme je za shopping: Otkrivamo kada su cijene elektronike najniže i kako uloviti najbolje ponude

Globalno najpoznatiji period za kupnju tehnologije bez sumnje je kraj studenog, obilježen Crnim petkom i Cyber ponedjeljkom. Ovi dani, koji su se iz jednodnevne potrošačke groznice pretvorili u višednevni online i offline događaj, tradicionalno donose najveće popuste na elektroniku. Analize pokazuju da su pametni televizori, slušalice, prijenosna računala i pametni satovi najprodavaniji artikli, a popusti na elektroniku mogu premašiti i 25 posto u odnosu na redovne cijene. Trgovci poput Amazona i lokalnih prodavača svoje ponude najavljuju već početkom studenog, stoga je pametno prijaviti se na njihove newslettere i pratiti najave.

Odmah nakon blagdanske sezone, siječanj se ističe kao još jedno zlatno razdoblje za lovce na popuste. Trgovci tada nastoje iskoristiti postblagdansko zatišje i riješiti se starih zaliha kako bi napravili mjesta za nove modele koji pristižu nakon velikih sajmova tehnologije. Ovo je idealno vrijeme za kupnju televizora, jer se rasprodaje često vežu uz velika sportska događanja, ali i za starije modele pametnih telefona i prijenosnika čija cijena značajno pada s dolaskom novih generacija. Online pretrage za sniženom elektronikom u siječnju i veljači tada rastu za više od 20 posto, što potvrđuje pojačan interes kupaca.

Iako je zima udarno razdoblje, dobre prilike pojavljuju se tijekom cijele godine. Ljetni mjeseci donose velike rasprodaje, uključujući Amazonov Prime Day u srpnju, koji je postao globalni fenomen s velikim popustima na gadgete, pametne kućanske uređaje i igraće konzole. Kraj ljeta i početak jeseni, od kraja srpnja do rujna, rezervirani su za povratak u školske klupe, što trgovci koriste za promocije prijenosnih računala, tableta, monitora i printera. Ne treba zanemariti ni rasprodaje oko drugih blagdana, poput Uskrsa, kada se također mogu pronaći atraktivne ponude.

Prepoznavanje prave akcije ključno je kako ne biste postali žrtva marketinških trikova. Prije nego što kliknete "kupi", postavite si nekoliko ključnih pitanja: trebam li ovaj uređaj doista, koliki je stvarni popust u odnosu na redovnu cijenu i je li novi model vrijedan nadogradnje? Uvijek provjerite recenzije drugih kupaca i uvjete jamstva na stranicama poput Wired.com. Korisno je pratiti cijene željenog proizvoda tjednima prije rasprodaje kako biste znali prepoznati stvarni popust. S uvođenjem digitalnih cijena, koje se mogu mijenjati i nekoliko puta dnevno, stari savjeti o "najboljem danu u tjednu za kupnju" gube na važnosti; umjesto toga, ključna je stalna budnost i usporedba cijena.

Uspješna kupnja zahtijeva pripremu. Napravite popis željenih uređaja i istražite njihove karakteristike i redovne cijene. Koristite online alate i portale koji prate povijest cijena, što vam omogućuje da vidite je li istaknuti popust zaista povoljan. Jedan od najpouzdanijih trenutaka za uštedu je lansiranje novog proizvoda. Bilo da se radi o novom iPhoneu u rujnu ili Samsungovom Galaxyju u veljači, proizvođači i trgovci tada drastično snižavaju cijene prethodnih modela kako bi oslobodili prostor na policama. Analize pokazuju da stariji modeli mogu biti jeftiniji i do 15 posto, nudeći izvrsnu vrijednost za novac onima kojima najnovije funkcije nisu presudne.