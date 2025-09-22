Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
KAOS NA ULICAMA ONTARIJA

Građani masovno uništavaju prometne kamere, vlasti prelomile: 'Uklonit ćemo ih'

Slavonski Brod: Na više lokacija u gradu vrebaju nove kamere za nadzor brzine
Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
22.09.2025.
u 16:42

Jess Spieker iz kanadske organizacije "Prijatelji i obitelji za sigurne ulice" naglašava da kamere smanjuju brzinu i povećavaju sigurnost na prometnicama, te da svaka od njih ima specifičnu svrhu

U kanadskom Ontariju prije gotovo deset godina uvedene su kamere za kontrolu brzine s ciljem povećanja sigurnosti na cestama. Iako je inicijativa započela s dobrim namjerama, danas se suočava s velikim protivljenjem. Samo u Torontu zabilježeno je više od 800 slučajeva vandalizma na tim kamerama u posljednjih devet mjeseci. Tijekom prošlog tjedna, kako piše HAK, najmanje 16 kamera bilo je oštećeno, a policija traga za počiniteljima. Neke su posječene, druge obojene sprejem, a nekoliko puta su bile pogođene. Jedna kamera je sedam puta onesposobljena u posljednjih deset mjeseci.

Napadi na kamere uslijedili su nakon što je premijer Ontarija Doug Ford pozvao na njihovo potpuno uklanjanje, nazivajući ih "otimanjem poreza". Ford tvrdi da vozači nepravedno plaćaju kazne za prebrzu vožnju koja ne prelazi 5 ili 10 km/h od ograničenja, te je jasno izrazio protivljenje automatskim radarima. Također je rekao da se istražuju alternativna rješenja za poboljšanje sigurnosti bez korištenja kamera.

S druge strane, zagovornici kamera ističu da njihov cilj nije samo kažnjavanje, već i spašavanje života. Jess Spieker iz organizacije "Prijatelji i obitelji za sigurne ulice" naglašava da kamere smanjuju brzinu i povećavaju sigurnost na prometnicama, te da svaka od njih ima specifičnu svrhu.

FOTO/VIDEO Svi čekaju u redu za novi iPhone 17: Pogledajte ove ogromne gužve u Münchenu
Slavonski Brod: Na više lokacija u gradu vrebaju nove kamere za nadzor brzine
1/17
Ključne riječi
Barkod Kamere za kontrolu brzine vožnja kamere

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još