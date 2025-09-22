Građani masovno uništavaju prometne kamere, vlasti prelomile: 'Uklonit ćemo ih'

U kanadskom Ontariju prije gotovo deset godina uvedene su kamere za kontrolu brzine s ciljem povećanja sigurnosti na cestama. Iako je inicijativa započela s dobrim namjerama, danas se suočava s velikim protivljenjem. Samo u Torontu zabilježeno je više od 800 slučajeva vandalizma na tim kamerama u posljednjih devet mjeseci. Tijekom prošlog tjedna, kako piše HAK, najmanje 16 kamera bilo je oštećeno, a policija traga za počiniteljima. Neke su posječene, druge obojene sprejem, a nekoliko puta su bile pogođene. Jedna kamera je sedam puta onesposobljena u posljednjih deset mjeseci.

Napadi na kamere uslijedili su nakon što je premijer Ontarija Doug Ford pozvao na njihovo potpuno uklanjanje, nazivajući ih "otimanjem poreza". Ford tvrdi da vozači nepravedno plaćaju kazne za prebrzu vožnju koja ne prelazi 5 ili 10 km/h od ograničenja, te je jasno izrazio protivljenje automatskim radarima. Također je rekao da se istražuju alternativna rješenja za poboljšanje sigurnosti bez korištenja kamera.

S druge strane, zagovornici kamera ističu da njihov cilj nije samo kažnjavanje, već i spašavanje života. Jess Spieker iz organizacije "Prijatelji i obitelji za sigurne ulice" naglašava da kamere smanjuju brzinu i povećavaju sigurnost na prometnicama, te da svaka od njih ima specifičnu svrhu.