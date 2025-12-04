VIDEO Na europske ceste stižu grijani prometni znakovi: Rade genijalan posao, a ova zemlja ih prva uvodi

Zimi, kada temperature padnu ispod nule, led i snijeg mogu prekriti prometne znakove, čineći ih beskorisnima jer vozači ne mogu vidjeti što signaliziraju. Kako bi riješili ovaj problem, u glavnom gradu Španjolske, Madridu, uskoro će biti testirani inovativni prometni znakovi koji sami otapaju led i snijeg, piše HAK Revija.

Ovi znakovi izrađeni su od posebnih materijala koji imaju sposobnost povećanja temperature. U kombinaciji s solarnim pločama, mogu podići temperaturu s -10ºC na 20ºC za samo minutu i pol, čime učinkovito otapaju nakupljeni led ili snijeg.

U prvoj fazi, prometne službe distribuirat će 18 ovih uređaja na različite točke regionalne cestovne mreže. Osim tih inovativnih prometnih znakova, testirat će se i sustav autonomnih i bežičnih senzora koji će moći odmah javljati trenutačne vremenske uvjete na cesti. Ovi senzori bit će povezani s platformom SIGESCA, koja omogućuje upravljanje i očuvanje cesta Grada Madrida. Sustav će pružati točnije prognoze vremena, predviđajući moguće mrazeve, čime će omogućiti prilagodbu raspodjele soli na asfaltu i bolju sigurnost na cestama.

Ovaj ambiciozni projekt mogao bi postati značajan korak prema poboljšanju sigurnosti na zimskim prometnicama, ne samo u Madridu, nego i u drugim europskim gradovima koji se suočavaju s izazovima zimskih uvjeta na cestama.