Propustila je let zbog jedne postavke na iPhoneu: Ovu grešku mnogi rade, a rješenje je jednostavno

Influencerica Brett Chody propustila je ranojutarnji let za Chicago zbog pogreške koju mnogi korisnici iPhonea rade, a da toga nisu ni svjesni. Svoje je frustrirajuće iskustvo podijelila u videu na TikToku, koji je brzo postao viralan i prikupio više od 217 tisuća lajkova. "Propustila sam svoj prvotni let za Chicago jutros jer sam postavila alarm na iPhoneu u Appleovoj aplikaciji i on se aktivirao, ali u tišini", ispričala je Brett u videu. "Sama sam se probudila u 6:30, a moj je let već poletio. Uzela sam mobitel i vidjela obavijest 'alarm zvoni', ali bio je potpuno nečujan. Ispostavilo se da je tako zvonio dva i pol sata."

Srećom, uspjela je rezervirati kasniji let, no kad se odlučila našaliti na svoj račun na Instagramu, ostala je šokirana reakcijama. "Doslovno mislim da mi je stotinjak ljudi odgovorilo na priču i reklo: 'Ovo se i meni dogodilo, propustio sam ispit, propustio sam smjenu, propustio sam prvi dan na poslu'. To mi se stalno događa na iPhoneu", prenijela je njihova iskustva. Komentari ispod njezinog videa na TikToku potvrdili su da se ne radi o rijetkom problemu. "Da, ovo mi se dogodilo", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Skoro sam izgubio posao zbog ovoga. Riječ je o značajci za prepoznavanje pažnje, isključite to i od tada mi se više nije ponovilo." Jedna je korisnica zaključila: "Alarmi bi trebali biti alarmantni."

Alarmi na iPhoneu ključni su za rano buđenje, no kako pokazuje ovaj primjer, jedna mala greška može dovesti do velikih problema. Srećom, postoje načini da se osigurate da vam se to ne dogodi. Glavni krivac je postavka pod nazivom "Značajke svjesnosti o pozornosti" (Attention Aware Features). Kako objašnjava Apple na svojim službenim stranicama, kada je ova značajka uključena, vaš uređaj provjerava gledate li u njega i automatski poduzima određene radnje. Jedna od tih radnji je stišavanje zvuka upozorenja, uključujući i alarm, ako telefon detektira da ga gledate. Čim skrenete pogled, glasnoća bi se trebala vratiti na normalu, no mnogim korisnicima ova funkcija očito ne radi pouzdano.

Kako biste izbjegli bilo kakav rizik i osigurali da se vaš alarm uvijek oglasi punom glasnoćom, najbolje je isključiti tu značajku. Postupak je vrlo jednostavan. Potrebno je otići u Postavke (Settings), zatim pronaći opciju Face ID i šifra (Face ID & Passcode), unijeti svoju šifru i potom isključiti prekidač pored opcije "Značajke svjesnosti o pozornosti" (Attention Aware Features). Osim toga, korisno je provjeriti i postavke u izborniku "Zvukovi i vibracije" (Sounds & Haptics) kako biste bili sigurni da je klizač za glasnoću "Melodija i upozorenja" postavljen na odgovarajuću razinu. Neki korisnici kao alternativno rješenje predlažu i jednostavno okretanje telefona ekranom prema dolje tijekom noći, čime se sprječava da senzor detektira vaše lice.