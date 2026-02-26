ADAC savjetuje: Ovaj dio automobila svako malo treba mijenjati, ali samo na nekim vozilima to možete učiniti sami

Svaki automobilski akumulator (starter akumulator) treba s vremenom zamijeniti. To je neizbježno, jer je to potrošni dio koji stari. Hoće li zamjena biti potrebna prije ili kasnije uvelike ovisi o individualnim obrascima korištenja. Česta kratka putovanja, dulja razdoblja neaktivnosti, visoke temperature i brojni električni potrošači, na primjer, opterećuju akumulator.

Međutim, kvarovi u električnom sustavu (npr. korozija na električnim spojevima ili mogući potrošači struje mirovanja) također mogu oštetiti bateriju toliko ozbiljno nakon samo nekoliko mjeseci da je potrebna zamjena. U nekim slučajevima, praznu bateriju možete oživjeti odgovarajućim punjačem. Međutim, ako to ne pomogne, staru bateriju treba zamijeniti novom.

Je li lako samostalno promijeniti bateriju? ADAC (Njemački automobilski klub) savjetuje laicima da to ne rade. Dok je zamjena baterije bila relativno jednostavna prije 20 godina, današnja tehnologija je vrlo složena i osjetljiva zbog mnogih elektroničkih komponenti poput sustava pomoći vozaču i elektronike za udobnost.

Što trebate uzeti u obzir prilikom zamjene akumulatora automobila, posebno kod modela sa start-stop sustavima? Moderna vozila i mnogi stariji modeli sa start-stop sustavima često imaju sustav upravljanja akumulatorom koji zahtijeva reprogramiranje akumulatora pomoću posebne opreme nakon zamjene. Odspojeni akumulator može uzrokovati gubitak postavki radio uređaja, alarmnih sustava i druge elektronike vozila te potrebu za ponovnom inicijalizacijom. U nekim slučajevima možda će biti potrebno i izbrisati kodove pogrešaka . ADAC stoga savjetuje da zamjenu baterije uvijek prepustite profesionalcima.

Svatko tko i dalje želi sam zamijeniti bateriju (samo sa zaštitnim naočalama i rukavicama otpornim na kiseline!) i posjeduje starije vozilo bez sustava za upravljanje baterijom (BMS), gdje nije potrebno brisati kodove pogrešaka ili registrirati novu bateriju, trebao bi apsolutno slijediti upute u priručniku za vlasnike i sljedeće točke prilikom samostalne zamjene baterije. Koji je ispravan postupak za odspajanje akumulatora automobila? I kako se spaja novi akumulator? Pročitajte sljedeće upute. Međutim, one služe samo kao smjernice – koraci navedeni u priručniku za vlasnika ili informacijama proizvođača imaju prednost!

Isključite i izvadite stari akumulator automobila

Izvadite ključ automobila iz brave za paljenje i izvadite ga iz vozila. Uklonite poklopac baterije. Odspojite negativni terminal (crni kabel). Odspojite pozitivni terminal (crveni kabel). Izolirajte crveni pozitivni pol, npr. izolacijskom trakom ili poklopcem terminala nove baterije. Otpustite držač baterije. Ako je prisutan, odvojite crijevo za odzračivanje i uklonite koljenasti spoj. Izvadite bateriju.

Ugradite i spojite novi automobilski akumulator

Umetnite novu bateriju. Na umetnuti koljeni spoj postavite priloženo crijevo za odzračivanje i, ako je potrebno, zatvorite drugi otvor čepom za brtvljenje. Pričvrstite držač baterije. Očistite terminale akumulatora i očistite stezaljke. Spojite pozitivni pol (crveni kabel). Spojite negativni terminal (crni kabel). Na kraju, zapečatite spojeve priključaka odgovarajućom mašću za priključke ili sprejem za priključke. Ponovno postavite poklopac baterije. Ne zaboravite zaštitu od polariteta. Ona sprječava kratke spojeve i važna je za pregled vozila.