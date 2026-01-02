Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
NE ZVUČI LOŠE

Ova europska mjesta doslovno će vam platiti da se doselite: Nude poticaje i do 70 tisuća eura

pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
02.01.2026.
u 19:00

Irska je 2023. godine lansirala program "Our Living Islands" koji nudi do 70.000 eura za obnovu kuća na otocima izvan kopna, s ciljem oživljavanja tih zajednica

U posljednjim godinama u Europi pojavile su se inicijative koje nude poticaje za preseljenje, a mnoge zajednice koje su suočene s opadanjem broja stanovnika iskoristile su ovu priliku da privuku nove stanovnike nudeći povoljne uvjete za stanovanje i financijske potpore. Jedan od takvih primjera dolazi iz Toskane, gdje malo selo Radicondoli, smješteno zapadno od Siene, nudi paket poticaja za zakupce i kupce u nadi da će privući dugoročne stanovnike. Gradonačelnik Francesco Guarguaglini ove je godine osigurao više od 400.000 eura za privlačenje novih stanovnika, piše Euronews.

Među ponuđenim poticajima su subvencije za kupovinu kuća, poticaji za korištenje zelene energije, a za novopridošle stanare predviđeno je plaćanje polovice najamnine za prva dva godine. Grad planira daljnji rast broja stanovnika, a nakon uvođenja poticaja 2023. godine, selo je privuklo oko 60 novih stanovnika, dok je prethodno broj stanovnika opao s 3000 na samo 966.

U Španjolskoj, nekoliko sela također nudi programe poticaja za preseljenje. Holapueblo, na primjer, nudi pomoć poduzetnicima koji žele otvoriti poslovanje u malim zajednicama, povezujući ih s općinama koje nude subvencije i podršku. Drugi projekt, Volver al Pueblo (Povratak na selo), također pomaže potencijalnim stanovnicima u pronalaženju povoljnih kuća i radnih mjesta u ruralnim područjima.

Irska je 2023. godine lansirala program "Our Living Islands" koji nudi do 70.000 eura za obnovu kuća na otocima izvan kopna, s ciljem oživljavanja tih zajednica. Program je namijenjen za one koji kupe i obnove napuštene ili zapuštene kuće koje su bile prazne najmanje dvije godine.

Sardinija također nudi poticaje za kupovinu kuća i obiteljsku podršku. Mjesta poput Ollolai i Nulvi nude subvencije do 15.000 eura za kupovinu ili renovaciju kuća, a dodatne financijske poticaje pružaju obiteljima s djecom i onima koji žele otvoriti poslovanje.

Za one koji ne žele obavezati se na kupovinu ili preseljenje, postoji i opcija rada na škotskom otoku Handa. Škotska Wildlife Trust traži čuvara koji bi boravio šest mjeseci na otoku i upravljao prirodnim rezervatom, s besplatnim smještajem i plaćom od 5000 eura mjesečno.

Banke više neće smjeti naplatiti niz naknada. Ovo je popis, a evo i kako do besplatnih usluga
Ključne riječi
poticaji subvencije Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!