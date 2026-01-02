Ova europska mjesta doslovno će vam platiti da se doselite: Nude poticaje i do 70 tisuća eura

U posljednjim godinama u Europi pojavile su se inicijative koje nude poticaje za preseljenje, a mnoge zajednice koje su suočene s opadanjem broja stanovnika iskoristile su ovu priliku da privuku nove stanovnike nudeći povoljne uvjete za stanovanje i financijske potpore. Jedan od takvih primjera dolazi iz Toskane, gdje malo selo Radicondoli, smješteno zapadno od Siene, nudi paket poticaja za zakupce i kupce u nadi da će privući dugoročne stanovnike. Gradonačelnik Francesco Guarguaglini ove je godine osigurao više od 400.000 eura za privlačenje novih stanovnika, piše Euronews.

Među ponuđenim poticajima su subvencije za kupovinu kuća, poticaji za korištenje zelene energije, a za novopridošle stanare predviđeno je plaćanje polovice najamnine za prva dva godine. Grad planira daljnji rast broja stanovnika, a nakon uvođenja poticaja 2023. godine, selo je privuklo oko 60 novih stanovnika, dok je prethodno broj stanovnika opao s 3000 na samo 966.

U Španjolskoj, nekoliko sela također nudi programe poticaja za preseljenje. Holapueblo, na primjer, nudi pomoć poduzetnicima koji žele otvoriti poslovanje u malim zajednicama, povezujući ih s općinama koje nude subvencije i podršku. Drugi projekt, Volver al Pueblo (Povratak na selo), također pomaže potencijalnim stanovnicima u pronalaženju povoljnih kuća i radnih mjesta u ruralnim područjima.

Irska je 2023. godine lansirala program "Our Living Islands" koji nudi do 70.000 eura za obnovu kuća na otocima izvan kopna, s ciljem oživljavanja tih zajednica. Program je namijenjen za one koji kupe i obnove napuštene ili zapuštene kuće koje su bile prazne najmanje dvije godine.

Sardinija također nudi poticaje za kupovinu kuća i obiteljsku podršku. Mjesta poput Ollolai i Nulvi nude subvencije do 15.000 eura za kupovinu ili renovaciju kuća, a dodatne financijske poticaje pružaju obiteljima s djecom i onima koji žele otvoriti poslovanje.

Za one koji ne žele obavezati se na kupovinu ili preseljenje, postoji i opcija rada na škotskom otoku Handa. Škotska Wildlife Trust traži čuvara koji bi boravio šest mjeseci na otoku i upravljao prirodnim rezervatom, s besplatnim smještajem i plaćom od 5000 eura mjesečno.