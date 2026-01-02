Naši Portali
BREAKING
U NEKOLIKO KORAKA

Google potiho snima sve što mi govorimo, evo kako da na jednostavan način to isključite

Google najavio blokadu tražilice u Australiji ako bude prisiljen pla?ati vijesti
VL
Autor
Večernji.hr
02.01.2026.
u 17:00

Google tvrdi da snima samo kratke dijelove razgovora kako bi identificirao koje koristi za prepoznavanje glasovnih naredbi i pružanje odgovora

 Google, tehnološki div čije usluge koristi milijarde ljudi širom svijeta, ima značajku koja mu omogućuje tiho snimanje glasova korisnika koje pohranjuje za druge svrhe. Google pohranjuje audiozapise aktivnosti korisnika na webu i u aplikacijama, uključujući verbalne interakcije s Pretraživanjem, Asistentom i Kartama, kako bi unaprijedio tehnologije prepoznavanja zvuka.

Nedavno je, međutim, tehnički stručnjak otkrio "cheat code", za koji tvrdi da može spriječiti Google u bilježenju aktivnosti pametnih telefona korisnika. Korisnici trebaju prilagoditi svoj Google račun tako što će odabrati odgovarajuće postavke u "Podacima i privatnosti", kako bi blokirali pristup mikrofonu i kameri tehnološkoj tvrtki, piše Daily Mail.

Tehnički poduzetnik Jeffrey Castillo podijelio je korisnicima savjet putem videa na Instagramu, objašnjavajući kako mogu isključiti ovu funkciju. Naime, potrebno je otvoriti aplikaciju Google i kliknuti na "Manage your Google account" (Upravljaj svojim Google računom). Odaberite potom "Podaci i privatnost" i pomaknite se prema dolje do "Postavke povijesti" i odaberite odjeljak "Aktivnost na webu i u aplikacijama".

Nakon što kliknete na to i pomaknete se prema dolje, trebali biste primijetiti da pored odjeljka "Uključi glasovne i audioaktivnosti" stoji plava kvačica. Kako biste zaustavili Googleovo "slušanje", potrebno je poništiti tu oznaku, odnosno maknuti kvačicu. "Kada je ova postavka glasovne i audioaktivnosti isključena, audiosnimke glasovnih interakcija s Google pretraživanjem, Asistentom i Kartama neće se spremati na vaš Google račun na Googleovim poslužiteljima, čak i ako ste prijavljeni", objasnio je ranije Google. "Ako isključite ovu postavku glasovne i audioaktivnosti, prethodno spremljeni audiozapis se ne briše. Svoje audiosnimke možete izbrisati u bilo kojem trenutku."

Google tvrdi da snima samo kratke dijelove razgovora kako bi identificirao koje koristi za prepoznavanje glasovnih naredbi i pružanje odgovora. Unatoč tvrdnjama Googlea, kao i drugih tehnoloških tvrtki poput Amazona i Applea, da njihovi asistenti poput Alexe i Sirija samo slušaju naredbe, i dalje je velika zabrinutost za sigurnost korisnika.

Postoji ozbiljan rizik od kibernetičkih napada ako kriminalci pristupe računima korisnika ili njihovim pametnim uređajima. Oni bi mogli preslušati telefonske razgovore i ukrasti osjetljive informacije iz pohranjenih podataka. Kako bi se zaštitili, korisnici se potiču da provjere aplikacije pri preuzimanju kako bi bili sigurni da dolaze iz pouzdanih izvora te da pregledaju dopuštenja aplikacija kako bi ograničili pristup mikrofonu njihovih telefona.

Norton, aplikacija za kibernetičku sigurnost, predlaže korake poput brisanja povijesti glasovnih zahtjeva kako bi se izbrisale informacije o razgovorima, korištenja VPN-a za šifriranje podataka kako treće strane ne bi mogle pristupiti tim informacijama, te redovitog ažuriranja softvera kako bi se održala sigurnost uređaja.

Ključne riječi
Google Barkod

