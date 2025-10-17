Naši Portali
ISKORISTITE PRILIKU

Nemate ideje za izlet? Jedno od najljepših mjesta u Hrvatskoj nudi ulaznice u pola cijene, evo kada ga trebate posjetiti

Čarobna jesen u Nacionalnom parku Plitvička jezera
Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.10.2025.
u 10:19

Ulaznice za Nacionalni park bit će dostupne po povoljnim cijenama isključivo putem online kupnje. Ulaz za djecu bit će 4,00 €, odrasli će platiti 10,00 €, a studenti mogu uživati u ulazu za 6,00 €

Nacionalni park Plitvička jezera povodom 46. godišnjice svog uvrštenja na UNESCO-ov Popis svjetske prirodne baštine, organizira tradicionalni jesenski promotivni tjedan koji će se održati od 25. listopada do 2. studenog. Posjetitelji će imati priliku uživati u sniženim cijenama ulaznica te posebnoj ponudi smještaja i gastronomije.

Ulaznice za Nacionalni park bit će dostupne po povoljnim cijenama isključivo putem online kupnje. Ulaz za djecu bit će 4,00 €, odrasli će platiti 10,00 €, a studenti mogu uživati u ulazu za 6,00 €. Grupa djece ili odraslih također mogu iskoristiti ove cijene, dok će djeca do 7 godina i osobe s invaliditetom imati besplatan ulaz. Podsjetimo, standardna cijena ulaznice za odrasle u listopadu je 23 eura, dok u sezoni doseže čak 40 eura. 

Za potpuni doživljaj, posjetitelji se mogu odlučiti za smještaj u hotel Jezero, koji se nalazi u samom srcu Nacionalnog parka. Hotel nudi promotivne aranžmane s jednim do tri noćenja uz doručak ili polupansion. Cijena smještaja uključuje ulaznicu za Nacionalni park koja vrijedi tijekom cijelog boravka. Uz to, gosti imaju besplatan parking, što dodatno olakšava boravak.

Tijekom promotivnog tjedna, gosti će moći uživati i u bogatoj gastronskoj ponudi, koja uključuje sezonske ličke specijalitete. Restorani poput Ličke kuće, Black River Steak & Pasta House i Waterfall pripremili su posebne menije, dok kafići i brzi restorani u parku, kao što su Kozjak i Vučnica, nude 15% popusta na cjelokupnu ponudu. Više informacija o promotivnim ponudama može se pronaći na službenoj web stranici Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Ključne riječi
Ulaznice Barkod nacionalni park Plitvička jezera

