Povlači se poznati mesni proizvod: Sadrži opasnu bakteriju, ne konzumirajte ga

Državni inspektorat izvijestio je da Lidl opoziva delikates kuhanu šunku marke “Pikok” u pakiranju od 200 grama, čiji je rok upotrebe do 10. studenog. Odluka o opozivu donesena je zbog moguće prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes, koja može izazvati ozbiljnu infekciju poznatu kao listerioza.

Inspektorat je također naglasio da proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenog 2005., koja propisuje mikrobiološke kriterije za hranu. Kupcima se savjetuje da ne konzumiraju proizvod i da ga vrate u trgovinu gdje su ga kupili, gdje će kupcima biti omogućen povrat novca i bez predočenja računa. Više detalja o opozovu pogledajte OVDJE.