UPOZORENJE POTROŠAČIMA

Povlači se poznati mesni proizvod: Sadrži opasnu bakteriju, ne konzumirajte ga

VL
Autor
Večernji.hr
08.11.2025.
u 10:24

Inspektorat je također naglasio da proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenog 2005., koja propisuje mikrobiološke kriterije za hranu

Državni inspektorat izvijestio je da Lidl opoziva delikates kuhanu šunku marke “Pikok” u pakiranju od 200 grama, čiji je rok upotrebe do 10. studenog. Odluka o opozivu donesena je zbog moguće prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes, koja može izazvati ozbiljnu infekciju poznatu kao listerioza.

Inspektorat je također naglasio da proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenog 2005., koja propisuje mikrobiološke kriterije za hranu. Kupcima se savjetuje da ne konzumiraju proizvod i da ga vrate u trgovinu gdje su ga kupili, gdje će kupcima biti omogućen povrat novca i bez predočenja računa. Više detalja o opozovu pogledajte OVDJE

Ključne riječi
državni inspektorat proizvod opoziv

Komentara 2

IV
ivana
11:46 08.11.2025.

Užas to inače jedem. Šta će biti s onim ljudima koji se zaraze. Mogli bi tužiti Lidl i Pikok da dobiju odštetu zbog trovanja. Pa bi i jedni i drugi malo počeli paziti kad bi otišlo par milja eura iz njihovih računa.

Avatar Barba
Barba
11:42 08.11.2025.

Konačno se mora donijeti propis kako na svakom proizvodu mora pisati koje poduzeće ga je proizvelo i adresa pogona gdje je proizveden.

Kupnja