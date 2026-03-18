Ovu namirnicu mnogi podgrijavaju, ali to može biti opasno: Razvija se opaka bakterija

Nije neuobičajeno da nam nakon kuhanja ostane višak hrane. Međutim, ti ostaci ne bi trebali završiti u smeću, već u hladnjaku. Uostalom, većina se može podgrijati i pojesti sljedeći dan. Međutim, to se ne odnosi na sva jela. Određene namirnice mogu nakon kratkog vremena postati leglo bakterija, a riža je jedna od njih.

Kuhana riža, tjestenina ili krumpir posebno su privlačni jednoj bakteriji: Bacillus cereus. Ako se ova škrobna hrana nepravilno skladišti ili ponovno zagrijava, bakterija se lako može razmnožiti i postati zdravstveni rizik, piše portal t-online. Bacillus (B.) cereus je bakterija koja stvara spore i može se prenijeti na hranu, objašnjava Njemački savezni institut za procjenu rizika (BfR). Opasan aspekt ovog patogena je taj što, iako podgrijavanje može ubiti vegetativne stanice, spore i dalje preživljavaju, navode u BfR-u.

To znači da čak i nakon kuhanja ili pečenja zdravstveni rizik nije uklonjen. Ako se hrana drži toplom dulje vrijeme ili se više puta samo lagano podgrije, bakterije se mogu ponovno razmnožiti i proizvesti određene toksine. A to može postati zdravstveni rizik koji sa sobom nosi simptome poput povraćanja, proljeva i drugih bolesti povezanih s probavnim sustavom. Prema podacima Državnog ureda za zaštitu potrošača i sigurnost hrane Donje Saske, simptomi trovanja hranom uzrokovanog bakterijom B. cereus ne traju dulje od 24 sata, ali mogu biti izuzetno neugodni.

Kuhanu rižu možete sigurno podgrijati ako se pridržavate određenih točaka. Međutim, ako rižu pustite da se ohladi na sobnoj temperaturi ili je držite mlakom – na primjer, u kuhalu za rižu – bakterije se mogu posebno dobro i brzo razmnožiti. A to pak dovodi do spomenutih zdravstvenih posljedica.

Postoji način podgrijavanja kuhane riže bez povećanja rizika od trovanja hranom uzrokovanog bakterijom B. cereus. Ako se odlučite za mirkovalnu pećnicu, kuhanu rižu obilno rasporedite po tanjuru. Nemojte slagati slojeve jer se hrana se mora ravnomjerno zagrijati. Mala hrpa središte ostavila relativno hladnim, omogućujući bakterijama da se razmnožavaju. Sve zagrijavajte u mikrovalnoj pećnici nekoliko minuta. Riža mora biti vruća kada je izvadite.

Zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici trebala bi biti posljednja opcija. To je zato što postoji veliki rizik da se hrana neće potpuno zagrijati, pa će stoga štetne bakterije i dalje biti prisutne u velikom broju. Druga opcija je da kuhanu rižu stavite u vrećicu za zamrzavanje.

Napunite lonac vodom do pola ili dvije trećine i zakuhajte. Zagrijavajte dok riža u vrećici ne postane vruća.

Postoji još jedna opcija, a to je da u veliku tavu stavite malo vode zajedno s malo maslaca ili margarina. Sve zagrijte i postupno dodajte kuhanu rižu. Miješajte kako biste spriječili da riža zagori. Nakon što se riža dovoljno dugo zagrijava možete je jesti.

Voda i mast osiguravaju da se riža ne osuši i ne slijepi. Tekućine pomažu u ravnomjernijoj raspodjeli topline po riži.

Riža se sigurno može podgrijati i u pećnici na 180 stupnjeva (s ventilatorom). Obložite lim za pečenje papirom za pečenje. Kuhanu rižu obilno rasporedite po limu. Dodajte malo juhe ili ulja kako biste spriječili isušivanje. Stavite posudu za pečenje u pećnicu na oko deset minuta. Ova metoda čini zrna riže nešto hrskavijom nego kada se podgrijavaju drugim metodama. Hlađenje riže ili jela od riže u hladnjaku sprječava rast bakterija. Bavarski centar za potrošače objašnjava da je važno konzumirati rižu ili jela od riže unutar jednog dana. Ako rižu pripremite navečer i ohladite je u hladnjaku, trebali biste je moći jesti za ručak sljedeći dan bez ikakvih zdravstvenih rizika.