Što je bolje za paklene vrućine – klima ili toplinska pumpa? Evo u čemu je razlika

Klimatski stručnjaci upozoravaju da intenzivne vrućine u svibnju postaju "nova normala" dok se veliki dijelovi Europe i dalje suočavaju s neuobičajeno visokim temperaturama. Nakon sparnog vikenda, gradovi diljem Mediterana i šire pripremaju se za nove ekstremno visoke temperature. U Španjolskoj prognoze predviđaju da će Sevilla ovoga tjedna dosegnuti čak 39 °C, dok se u Bilbau očekuje 37 °C u srijedu i četvrtak. U Njemačkoj će maksimalne temperature danas dosegnuti 32 °C u Stuttgartu, dok će Düsseldorf i Bonn imati vrlo toplih 31 °C. Čak bi i Ujedinjeno Kraljevstvo moglo zabilježiti najtopliji svibanjski dan u povijesti, uz prognoze do 35 °C na jugu Engleske.

Toplinski val dolazi nakon velikog izvješća koje je 20. svibnja objavio britanski Odbor za klimatske promjene (CCC), a u kojem se upozorava da će klimatizacija uskoro postati "neizbježna" kako bi se građane zaštitilo od nepodnošljivih ljetnih vrućina, osobito u domovima za starije, bolnicama i školama. No dok prodaja toplinskih pumpi diljem Europe naglo raste mnogi se pitaju koji je najbolji i ekološki najprihvatljiviji način hlađenja doma? Toplinske pumpe često se smatraju tehnologijom za grijanje jer rade tako da prenose toplinu iz vanjskog zraka, tla ili vode u dom, umjesto da je same proizvode, piše Euronews.

Prodaja ove zelene tehnologije ponovno raste nakon pada tijekom 2023. i 2024. godine, pri čemu Skandinavija ostaje najveće tržište. Popularnost je djelomično porasla zbog rata s Iranom, koji je povećao cijene nafte i plina. Prema podacima Europskog udruženja za toplinske pumpe, prodaja kućnih toplinskih pumpi u prvom tromjesečju 2026. porasla je u prosjeku za 25 posto u Francuskoj, Njemačkoj i Poljskoj. Prodaja u Ujedinjenom Kraljevstvu također je porasla za više od 50 posto u prva tri tjedna ožujka u usporedbi s istim razdobljem prethodnog mjeseca, prema podacima energetske tvrtke Octopus Energy, nakon praktičnog zatvaranja Hormuškog tjesnaca.

Umjesto zagrijavanja vode u radijatorima ili cijevima podnog grijanja, toplinske pumpe zrak-zrak funkcioniraju tako da zagrijavaju zrak unutar zgrade. Ovi modeli sastoje se od vanjske jedinice povezane s jednim ili više unutarnjih ventilatora. Za razliku od toplinskih pumpi zrak-voda ili geotermalnih sustava, modeli zrak-zrak također mogu uklanjati toplinu iz doma prema van, vrlo slično standardnim klima uređajima. Toplinske pumpe zrak-zrak često su jeftinije od drugih modela – cijene u Ujedinjenom Kraljevstvu kreću se od oko 2200 eura za jednu prostoriju do približno 4287 eura za trosobnu dvojnu kuću. Međutim, državne subvencije za ove modele obično su znatno manje nego za druge vrste sustava. Najveći nedostatak je što većina sustava zrak-zrak ne osigurava toplu vodu, pa je potreban drugi način zagrijavanja vode za tuširanje, kupanje i čišćenje. To se i dalje može postići na niskougljičan način, primjerice solarnim zagrijavanjem vode, no to stvara dodatne troškove.

Ipak, toplinske pumpe zrak-zrak vrijedi razmotriti za manje kuće i stanove zbog njihove manje veličine ili za objekte ograničene urbanističkim pravilima. Iako klima uređaji učinkovito smanjuju smrtnost tijekom toplinskih valova, Međunarodna agencija za energiju (IEA) procjenjuje da je "hlađenje prostora", što se uglavnom odnosi na klima uređaje i ventilatore, trošilo oko sedam posto svjetske električne energije 2022. godine. Tijekom ranih ljetnih toplinskih valova 2025., Francuska, gdje je korištenje klima uređaja relativno rijetko, zabilježila je večernji vrhunac potrošnje električne energije koji je bio 25 posto viši od izvansezonskog prosjeka upravo zbog klima uređaja.

Klima uređaji, koji se često napajaju energijom iz fosilnih goriva, proizveli su oko milijardu tona CO2 tijekom 2022. godine. Rashladni plinovi HFC i HCFC koji se koriste u klimatizacijskim sustavima također zadržavaju tisućama puta više topline u atmosferi nego CO2, čime dodatno potiču globalno zatopljenje. No kako klimatske promjene nastavljaju zagrijavati planet, stručnjaci upozoravaju da će broj klima uređaja nastaviti snažno rasti. Danas u svijetu postoji oko dvije milijarde klima uređaja, no IEA procjenjuje da bi njihov broj do 2050. mogao gotovo utrostručiti, na više od 5,5 milijardi. Ni toplinske pumpe zrak-zrak nisu potpuno bez utjecaja na okoliš kada je riječ o funkciji hlađenja. I klima uređaji i takve toplinske pumpe ispuštaju toplinu u vanjski prostor, povećavajući vanjsku temperaturu i time dodatno povećavajući potrebu za unutarnjim hlađenjem.

Zamjena već učinkovitog klima uređaja toplinskom pumpom zrak-zrak stoga će imati mali učinak na emisije: najveća korist postiže se napuštanjem grijanja temeljenog na izgaranju goriva. Naravno, ekološki najprihvatljiviji način hlađenja doma jest spriječiti ulazak topline u prostor. "Najprije biste trebali razmotriti pasivne metode hlađenja poput sjenila na prozorima i poboljšane ventilacije kako biste smanjili potrošnju energije", savjetuje britanski Energy Saving Trust. Prekrivanje prozora zamračujućim roletama te otvaranje prozora samo kada je vanjski zrak hladniji, primjerice noću, pomoći će u smanjenju potrebe za aktivnim hlađenjem.

Također treba provjeriti je li grijanje isključeno, ugasiti svjetla i električne uređaje koji se ne koriste te, ako je moguće, kuhati tijekom hladnijih dijelova dana. U Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje klima uređaji nisu uobičajeni, a infrastruktura nije prilagođena ekstremnim vrućinama, vlada savjetuje građanima da se rashlade u javnim prostorima poput knjižnica ili supermarketa, pod uvjetom da mogu sigurno putovati. Kada temperature postanu previsoke, stotine javnih zgrada u Španjolskoj otvaraju vrata građanima zahvaljujući širokoj mreži klimatskih skloništa. Ta skloništa nude rashlađivanje i vodu velikom broju ljudi kako bi zaštitila najranjivije skupine od ekstremnih vrućina. Sve više takvih prostora pojavljuje se diljem Europe, posebno u velikim gradovima. Toplina se u gradovima često zadržava jer je upijaju asfalt i beton, što je poznato kao efekt urbanog toplinskog otoka. Do 2050. toplinski valovi pogodit će više od 3,5 milijardi ljudi diljem svijeta, pri čemu će polovica njih živjeti u urbanim sredinama.