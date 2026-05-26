TEŠKA AKCIJA IZVLAČENJA U BIH

Tragičan kraj potrage na Visočici: Pronađeno tijelo hrvatskog planinara

Lorena Posavec
26.05.2026.
u 07:13

Tijelo stradalog planinara predano je Policijskoj upravi Konjic nešto nakon ponoći

Beživotno tijelo hrvatskog planinara, za kojim je jučer pokrenuta velika akcija potrage i spašavanja, pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici u Bosni i Hercegovini. U potrazi je sudjelovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Kantona Sarajevo, policijska patrola Policijske postaje Konjic te veći broj planinara koji su pomagali informacijama i podrškom na terenu, priopćila je Gorska Služba Spašavanja PRENJ na Facebooku. Nakon što su službenici Policijske uprave Konjic obavili očevid, započela je tehnički vrlo zahtjevna akcija izvlačenja tijela s izrazito nepristupačnog terena, koja je trajala oko dva sata.

Tijelo stradalog planinara predano je Policijskoj upravi Konjic nešto nakon ponoći, a potom je održan debriefing svih sudionika akcije. "Ova akcija još jednom je pokazala značaj međusobne suradnje gorskih službi spašavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažmanom pomažu u najtežim trenucima na planini", naveli su iz GSS-a Prenj.

Podsjetimo, ranije je objavljeno kako se planinar 24. svibnja kretao rutom od vrha Vito na Visočici prema vrhu Parić. Nakon toga planirao je spustiti se do bivka "Zoran Šimić", a potom planinarskom stazom nastaviti prema vozilu marke Peugeot hrvatskih registarskih oznaka.
