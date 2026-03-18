Još jedan običaj u potpunosti podijelio Hrvate: 'Ljudi dižu kredite kao da je to svadba'

Sezona svetih potvrda u Hrvatskoj samo što nije počela, a s njom i tradicionalne muke po kumovima. Jedan budući kum iz Splita odlučio je potražiti savjet na Redditu, postavivši vrlo izravno pitanje: "Koliko se para otprilike daje u kuvertu kad si kum na krizmi?". Svjestan da tema lako može skrenuti u moraliziranje, odmah je zamolio sve koji planiraju držati "prodike i antimaterijalističku propagandu" da zaobiđu njegovu objavu.

Iako je autor tražio konkretnu brojku, odgovori su pokazali da "tarifa" ne postoji, ali da su očekivanja visoka. Iznosi koji su se spominjali kretali su se od "pristojnih" 200 eura pa sve do izdašnih 800 eura. "Realno od 500 do 800 eura kad si kum. Bez ikakvih sad priča kako je to puno", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao kako je "500 sasvim u redu". Pojedinci su podijelili i vlastita iskustva, pa je tako jedna kuma svom rođaku uz sat od 200 eura poklonila i 400 eura u kuverti. S druge strane, javili su se i oni skromniji, poput korisnika koji je poručio: "Meni je kum uzeo gajbu piva i 400 kuna dao, ja bih sretan".

Ipak, mnogi su se složili da novac, iako koristan, nije jedina opcija te da bi kumov dar trebao biti nešto što ostaje kao trajna uspomena. Kao apsolutni favorit nametnuo se sat. "Uzmi solidan sat, viruj mi. Kasnije će mu društvo flexat sa satovima, a on će pare potrošiti na iPhone 17 Pro ili u Velveta", savjetovao je jedan komentator. S njim se složio i drugi, podijelivši osobno iskustvo: "Više će mu značit dugoročno sat koji će dobit, nego te pare. Sad što više godina prolazi, sve mi je draži i draži". Uz sat, kao popularni pokloni spominjali su se zlatni lančići i narukvice, a jedan je korisnik predložio i investicijsko zlato kao pametnu dugoročnu opciju.

Korisnici su se podijelili oko toga jesu li krizme postale "male svadbe" gdje je glavni cilj pokriti troškove proslave. Koncept "pokrivanja stolice", koji je postao nepisano pravilo na vjenčanjima, očito se prelio i na krizme. S obzirom na to da cijena svečanog ručka u splitskim restoranima doseže i 65 eura po osobi, a troškovi cijele proslave za obitelj lako premaše dvije tisuće eura, pritisak na kumove i goste je golem.

Dok jedni smatraju da je kurtoazija pokriti barem svoj trošak i još nešto dodati sa strane, drugi se bune protiv takvog materijalističkog pristupa. "Pa onda ne radiš od krštenja, pričesti, rođendana i krizmi svadbe. Ja san sve svoje doma proslavila uz roštilj i kolače. Krizma je prvenstveno duhovna proslava, a ne idemo napravit feštu i dignut kredit za zabavu", argumentirala je jedna korisnica.