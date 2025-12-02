Istražili smo kako se kreću cijene borova ove godine. Evo kako i gdje možete proći najpovoljnije

S božićnim reklamama na društvenim mrežama i u izlozima trgovina krenulo se daleko prije početka adventa pa nije čudno da građani sve ranije kite i borove kod kuće. Prva preuzimanja u zagrebačkom Barutanskim jarku te dostava na kućne adrese iz borovi.hr krenula je, naime, 29. studenoga, a sudeći po njihovoj internetskoj stranici, veliki dio ponude u maloprodaji je već planuo. Riječ je o 'jelkicama' s plantaže u Gornjoj Garešnici visine između 160 i 174 centimetra za 35,16 do 38,1 eura, a velik je interes i za one u rasponu od dva do dva i pol metra čija se cijena kreće od 42,85 do 49,78 eura. – Uglavnom je riječ o nordijskim jelama – kažu nam iz rasadnika u suvlasništvu Bore Vujovića, poznatijeg kao vlasnika najveće nekretninske agencije u Zagrebu. Na upit otkuda i u tom biznisu, Vujović u šali odgovara "nije li logično da Boro uzgaja borove". U tom biznisu je, napominje, kao fizička osoba koja uzgaja i prodaje božićna drvca, slično OPG-u. – Treba nešto i proizvoditi, a ne samo prodavati – dodaje. Drvca uzgaja već 10-ak godina, a s internetskom se prodajom krenulo prije pet.

– Inače sam biolog po struci pa mogu razbiti i tu 'famu' kako su bolja plastična drvca. Ona zagađuju okoliš i kad se proizvode i kad se zbrinjavaju, a prava su proizvedena da bi bila posječena upravo za božićne blagdane. Kad netko misli da ih nije u redu rezati, onda nije u redu rezati ni cvijeće koje se uzgaja za prodaju. Prava božićna drvca na kraju se zbrinu i kao biogorivo te su apsolutno ekološki prihvatljivija od plastičnih. Krajnji izbor je pak stvar ukusa – tvrdi Vujović. Kako bilo, prve narudžbe iz borovi.hr ispunjene su već u prvom vikendu adventa, objašnjavaju iz rasadnika, ističući kako u prosjeku nemaju ništa skuplje od 70 do 80 eura, ako nije riječ o izvanstandardnim gabaritima, 'živim' borovima u tegli i slično. Do kraja idućeg tjedna isporučit će, primjerice, i dvije šestmetarske nordijske jele za Zagrebačku katedralu. Da bi stasale do te visine trebalo im je i 15-ak godina, otkrivaju. Uglavnom su orijentirani na nordijske jele koje najduže traju. Tko je sada kupi, potrajat će sigurno i do sredine siječnja, čak ni kantica s vodom nije neophodna, objašnjavaju.

Cijene su ove godine neznatno više, za manje od 10 posto u odnosu na lanjsku godinu. Računaju na prodaju između 3,5 i 4 tisuće borova, s time da se veći dio prodaje s plantaže obavlja veleprodajno. Kupuju ih preprodavači borova, odnosno zakupci gradskih površina, koji će prodajne punktove poput onih u Zagrebu zauzeti od 18 do 24 prosinca. A te će cijene, ne sumnjaju, biti i veće nego se u Barutanskom jarku prodaju 'iz prve ruke'. – Mi nemamo potrebu za radnicima na više lokacija pa si možemo priuštiti nešto nižu cijenu – napominju iz borovi.hr.

Neki rasadnici, prodavači te preprodavači borova proteklih dana najavljuju pak i 20-30% više cijene koje pravdaju rastom troškova, no kod Željka Crnkovića cijene će, tvrdi, biti iste kao i lani, u prosjeku od 20 do stotinjak eura za nordijsku jelu visoku tri metra. Iz žumberačkog rasadnika obitelji Crnković s više od 50.000 komada, uključujući i sadnice, 'jelkice' i sami svake zime prodaju na određenim zagrebačkim površinama, brižljivo odnjegovane, a dok krene njihova masovnija prodaja, zasad se također mogu kupiti u rasadniku ili online – i Zagrepčanima ih besplatno dostavljaju na kućnu adresu. U ovo doba godine borove najviše naručuju tvrtke za kićenje svojih poslovnih prostora, ali i građani. Sve manje ih bor kiti baš na Badnjak, priča Željko.

Nekada su žive borove davali i u najam, no rijetko koji se nakon blagdana vraćao u dobrom stanju. U ponudi rezanih borova tri su najčešće vrste – obična i srebrna smreka te nordijska jela. Za običnu smreku od 50 do 100 cm valja izdvojiti 25 eura, od 100 do 200 35, a od 200 cm naviše od 40 eura. Srebrna smreka visine od 100 do 200 cm košta od 40 do 60 eura, više 65, dok nordijske jele visine od 100 do 200 cm koštaju 65 eura, a višima od dva metra cijena je od 90 eura. Rasadnici, provjerili smo, više jele uglavnom sijeku samo po narudžbi, pa u nekima za nordijsku jelu od tri metra, koju prvo treba rezervirati, treba iskeširati i 400 eura.

Kako je proces uzgoja jako spor, potražnja je velika i takvih drvaca je jako malo, opravdanje je za takvu 'premium' cijenu, s obzirom na to da 'standardnom' drvcu za dodatni rast treba još 4-5 godina. Željko nam priča kako je pak primjetno da zadnjih godina potražnja za svježim borovima ipak pada u korist plastičnih. – Ljudi nemaju novca, kupe plastični, imaju ga nekoliko godina pa se opet zažele pravog – tvrdi naš sugovornik. A da plastični borovi i te kako idu, potvrdili su nam jučer i u Pevexu, gdje se proteklog tjedna na akciji učas razgrabio i ‘osniježeni’ koji inače košta 149,99 eura, a sada je bio 30 eura povoljniji.

Ovisno o veličini, razgranatosti, kvaliteti iglica, stalku, ugrađenim svjećicama, glumi li ‘običnu’ ili neku ‘raskošnu’ vrstu jele... u trgovačkim lancima i specijaliziranim trgovinama cijena plastičnih borova kreće se od 6,99 pa do 608 eura. Iz Pevexa kažu kako prodaja božićnog asortimana u njihovim trgovinama tradicionalno kreće s prvim danima studenoga.

– Već nekoliko godina bilježimo kontinuirani rast potražnje za umjetnim drvcima, a trend se i ove godine nastavlja uz primjetno povećanje interesa kupaca. Pevex je već prepoznatljiv po širokom rasponu dostupnih borova – kako cjenovno, tako i po dimenzijama i tipu izrade – objašnjavaju te dodaju kako u ponudi trenutačno imaju borove dimenzija od 150 do 300 cm, uskih i širokih formata, a cjenovni raspon kreće se od 39,99 do 239,99 € (akcijske cijene).

– Uz klasične modele, posljednjih su godina posebno traženi snježni borovi, koje također imamo u ponudi te čine važan dio našeg asortimana – ističu iz Pevexa, kao i da im takva širina i raznolikost asortimana daje odličnu podlogu za pojačanu komunikaciju prema kupcima i dodatno isticanje u odnosu na konkurenciju.