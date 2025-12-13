Naši Portali
Nema potrebe da stalno kupujete novi: Uz ove trikove mobitel vam može trajati i do sedam godina

Aplikacije poruke na mobitelu i lažni sms
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.12.2025.
u 12:00

Redovita nadogradnja operativnog sustava vašeg telefona donosi dvije važne stvari: novu funkcionalnost i ključna sigurnosna ažuriranja

Pametni telefoni vjerojatnu su dostigli svoj maksimum kada je riječ o inovacijama, a svaki novi model donosi tek sitne pomake, zbog čega učestale nadogradnje na nove uređaje postaju bespotrebne i skupe. Dobra vijest je da pametni telefoni danas traju duže nego ikad. Uz pravilnu brigu, vaš telefon može trajati sedam godina ili više, piše Guardian.

Najčešća nesreća koja može zadesiti telefon je slomljeni ekran ili oštećeni stražnji dio. Iako se padovi događaju, kvalitetna zaštitna maskica može spriječiti da takvi incidenti postanu skupi. Također, razmislite o postavljanju kvalitetne zaštite za ekran koja će spriječiti ogrebotine i pukotine. Veliki telefoni mogu biti nezgodni za držanje, ali postoje brojne opcije koje mogu pomoći. Popsockets, prstenovi za mobitel ili pak maskice sa špagog koje možete objesiti oko vrata odlične su opcije.

Redovita nadogradnja operativnog sustava vašeg telefona donosi dvije važne stvari: novu funkcionalnost i ključna sigurnosna ažuriranja. Najnovije funkcije često su dostupne i na starijim uređajima samo ako se redovito nadograđuje softver, bilo da je riječ o Androidu ili iOS-u. Ažuriranja također pomažu u zaštiti vašeg telefona od sigurnosnih prijetnji, čime se sprječava krađa podataka. Ako vaš telefon više ne prima sigurnosna ažuriranja, trebate prestati koristiti uređaj.

Većina telefona dolazi s pristojnom količinom pohrane, ali ona se tijekom vremena može brzo napuniti slikama, videozapisima, glazbom i aplikacijama. Pobrinite se da na uređaju imate najmanje 2GB do 5GB slobodnog prostora kako bi telefon radio brzo i bez problema. Redovito brišite stare fotografije, duplikate, nepotrebne snimke zaslona i aplikacije koje ne koristite. Također, spremite svoje fotografije i videozapise na oblak, primjerice, Apple iCloud, Google Photos ili OneDrive.

Baterije modernih pametnih telefona obično traju od 500 do 1.000 punjenja. Svako punjenje se bilježi kao ciklus, a nekoliko savjeta može pomoći da produžite životni vijek baterije. Izbjegavajte izlaganje ekstremnim temperaturama i koristite način uštede energije kad god je to moguće. Također, najbolje je održavati bateriju između 20% i 80% kapaciteta, jer se baterije više troše pri punjenju na početnih i završnih 20%.

Održavanje telefona čistim može značajno produžiti njegov vijek trajanja. Povremeno očistite zaslon antibakterijskim sprejem, ali ne zaboravite i na sve rupe na telefonu. Čišćenje utora za punjenje može spriječiti začepljenje, a povremeno pojačavanje glasnoće uz glasnu glazbu može izbaciti nakupljenu prašinu, osobito iz zvučnika.

EU udarac na Temu i Shein: Uvodi se carina, evo koliko će se plaćati na sve pakete jeftinije od 150 eura­
