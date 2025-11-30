Danas se pali prva adventska svijeća: Znate li što četiri svijeće predstavljaju?

Naši Portali
Ana Hajduk
30.11.2025.
Ovu je tradiciju započeo njemački luteranski pastor Johann Hinrich Wichern koji je rekao i kako bi prve tri svijeće trebale biti ljubičaste, a posljednja crvena.

Danas smo ušli u adventsko razdoblje ili došašće te ćemo, do Božića, svake nedjelje paliti jednu adventsku svijeću. No, jeste li znali da one u sebi kriju određenu simboliku? Tako, prva svijeća označava vjeru i nadu, druga mir, treća ljubav, a četvrta radost. Ovu je tradiciju započeo njemački luteranski pastor Johann Hinrich Wichern koji je rekao i kako bi prve tri svijeće trebale biti ljubičaste, a posljednja crvena, piše Zadovoljna.hr.

Prva adventska svijeća - Vjera i nada: Ovo ne mora biti povezano s kršćanstvom već možemo tijekom prvog tjedna poraditi na vjeri u sebe i ostvarenju svojih snova. Navodi nas da u životu možemo biti što god poželimo i da si ne moramo postavljati nikakve granice. Jednom kad odlučite kojim putem želite krenuti kako biste ostvarili svoje snove, nada i vjera su te koje će vas nositi na ostatku putovanja.

Druga adventska svijeća – Mir: Prosinac mnogima može biti najstresniji mjesec u godini. Tijekom njega bavimo se kupnjom poklona, pečemo kolače, uređujemo domove i odlazimo u goste. Uz sve to tu su još gužve u prometu, trgovinama i na ulicama. Sve to može biti prilično naporno, ali moramo biti svjesni da sami biramo kako ćemo reagirati na određenu situaciju. Ključ uspjeha krije se u tome da naučimo kako opraštati i sebi i drugima.

Ne moramo biti savršeni, a još manje očekivati od drugih da budu takvi. Prisjetite se da bit blagdana nisu ni pokloni ni kolači već stvaranje zajedničkih trenutaka s vama dragim osobama. Frustraciju, ljutnju i krivnju ostavite u studenom. Duboko udahnite i prepustite se životu.

Treća adventska svijeća – Radost: U trećem se tjednu jednostavno opustite i budite radosni i zahvalni na svemu što vas okružuje.  Što smo zahvalniji, to smo radosniji i privlačimo više pozitivnih stvari u naš život, a to će nam donijeti još više sreće. Budite radosni i dijelite svoju sreću s drugima. Život je prekratak za išta drugo.

Četvrta adventska svijeća – Ljubav: Ljubav je ono što pokreće svijet, a prosinac je idealan mjesec za dijeljenje te ljubavi s drugima. To se naročito vidi u sklopu mnogih humanitarnih akcija kojima obiluje adventsko razdoblje iako bi tako trebalo biti tijekom čitave godine.

AR
Arsen222
07:10 30.11.2025.

Prva rečenica u predstavljanju simbolike: Vjera i nada, ovo ne mora biti povezano s kršćanstvom...dalje nisam čitao

