Znate li da vas vaše božićno drvce može razboljeti? Liječnik upozorava na ozbiljne posljedice!

Kako se približavamo blagdanskom razdoblju, a domovi se pune lampicama, dekoracijama i mirisom borovine, mnogi ne znaju da se iza zimskih alergija možda krije – božićno drvce. Iako je sezonska prehlada česta u ovo doba godine, liječnik upozorava da simptomi poput šmrcanja, suznih očiju, kašlja ili pogoršanja ekcema ponekad nemaju nikakve veze s virusom.

Prema dr. Donaldu Grantu, liječniku opće prakse i savjetniku u The Independent Pharmacy, jedan od najčešćih blagdanskih ukrasa zapravo je i čest uzrok alergijskih reakcija. “Svatko tko ima kožne bolesti poput ekcema zna da je potreban vrlo mali okidač da bi se stanje pogoršalo”, objašnjava dr. Grant za UNILAD, “Tijekom Božića, sama drvca mogu pogoršati simptome”.

Prirodna drvca — bor, smreka ili jela — sadrže smolu i prirodna ulja koja kod osjetljivih osoba mogu potaknuti kontaktni dermatitis. No, smola nije jedini problem. Božićna drvca, posebno umjetna, često čitavu godinu provedu na tavanima i u šupama — prostorima u kojima se lako skupljaju prašina i plijesan.

“Vlaga u prostorima skladištenja stvara savršene uvjete za razvoj plijesni”, kaže dr. Grant, “Udisanje tih spora može izazvati respiratorne probleme, a kod osoba s ekcemom reakcija može biti trenutna”. Prašina nakupljena tijekom skladištenja lako se oslobađa pri rasklapanju i ukrašavanju te iritira kožu i dišne puteve.

Što je zapravo 'sindrom božićnog drvca'?

Fenomen koji se odnosi na alergijske reakcije uzrokovane borovima zove se sindrom božićnog drvca. Okidači uključuju prašinu, pelud, plijesan te terpene iz smole. Oni mogu uzrokovati simptome poput:

kihanja

kašlja

crvenila očiju

poremećaja sna

pogoršanja ekcema

Dr. Grant naglašava da se simptomi mogu pojaviti kod svih — ne samo kod osoba s kroničnim kožnim ili respiratornim bolestima.

Kako se zaštititi, a ne odreći božićnog drvca?

Srećom, rješenja postoje:

Redovito hidratizirajte kožu ako imate ekcem

Koristite antihistaminike bez recepta

Postavite pročišćivač zraka u prostoriji s drvcom

Prije unošenja drvca u dom obavezno provjerite i uklonite prašinu, prljavštinu i eventualnu plijesan

Birajte jelu, jer je manje reaktivna od bora

Smanjite direktan kontakt s drvcem

“Određena drvca su sigurnija za osobe s alergijama — jela generalno izaziva manje reakcija nego bor”, zaključuje dr. Grant. Ako ove zime primijetite da simptomi započinju istog dana kad ste donijeli drvce u kuću — možda nije prehlada. Možda je vrijeme da posumnjate na blagdanski ukras koji krasi vaš dnevni boravak.