Ovo je svjetski automobil godine: Domet mu je veći od 600 kilometara, do 'stotke' dolazi za 7,5 sekundi

Južnokorejski proizvođač Kia osvojio je nagradu World Car Awards 2025. sa svojim novim električnim modelom EV3. Nagrada je dodijeljena tijekom Međunarodnog sajma automobila u New Yorku, gdje je žiri od 96 automobilskih novinara iz 30 zemalja dao svoj glas ovom kompaktnom električnom SUV-u.

EV3 koristi mnoga tehnička rješenja koja su predstavljena u većem modelu EV9, ali u kompaktnijem formatu. Vozilo kombinira moderan vanjski dizajn s funkcionalnom unutrašnjošću. Instrumentna ploča sadrži dva 12,3-inčna zaslona i dodatni 5-inčni display, slično kao kod modela EV9.

Osnovni model dolazi s baterijom kapaciteta 58,3 kWh koja omogućuje domet od 435 kilometara, dok verzija s većom baterijom od 81,4 kWh može prijeći do 605 kilometara. Punjenje od 10 do 80 posto kapaciteta traje 31 minutu. Vozilo pokreće elektromotor snage 201 KS na prednjim kotačima, koji omogućuje ubrzanje do 100 km/h za 7,5 sekundi.

Električni SUV opremljen je sustavom Kia AI Assistant, sustavima pomoći vozaču (ADAS), mogućnošću OTA ažuriranja softvera, digitalnim ključem i bežičnim punjenjem telefona. EV3 nudi prtljažnik kapaciteta 460 litara uz dodatni prednji prtljažni prostor. U kabini ima mjesta za četiri odrasle osobe. Osnovna oprema uključuje grijana prednja sjedala, dok su ventilirana sjedala dostupna u višim paketima opreme.

Ovo je šesta nagrada za Kiju na World Car Awards od 2020. godine. Model EV3 predstavlja novi korak u razvoju električnih automobila srednje klase, kombinirajući domet, tehnologiju i praktičnost u kompaktnom SUV formatu. Prema ocjenama žirija, EV3 se posebno istaknuo u kategorijama dometa, funkcionalnosti i odnosa cijene i opreme, što ga je dovelo do osvojene titule Svjetskog automobila godine 2025.