Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI PROPUST

Koristite Chrome? Ovo morate čim prije napraviti ako ne želite da vas napadnu hakeri

Google Chrome
Thomas Trutschel/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
17.02.2026.
u 11:37

S obzirom na to da se ovaj propust aktivno iskorištava, ključno je primijeniti zakrpu u najkraćem mogućem roku. Iz Googlea su potvrdili ovu informaciju u službenom priopćenju

Google je izdao zakrpu za sigurnosni propust visoke razine rizika u svom pregledniku Chrome, a koji se, prema svemu sudeći, već aktivno iskorištavao kao takozvani "zero-day" napad. U svom sigurnosnom savjetu, tvrtka je navela da je riješen problem pod oznakom CVE-2026-2441, opisan kao "'use after free' pogreška u CSS-u" koja je pogađala verzije preglednika prije najnovije. Ovaj propust, ocijenjen s visokom ocjenom opasnosti od 8.3 od deset, omogućavao je napadačima izvršavanje proizvoljnog koda unutar zaštićenog okruženja (sandboxa) putem posebno izrađene HTML stranice, što predstavlja ozbiljnu prijetnju za korisnike.

Korisnicima se savjetuje da što prije ažuriraju svoj preglednik kako bi se zaštitili. Google obično automatski šalje ažuriranja, stoga je za većinu korisnika dovoljno ponovno pokrenuti Chrome kako bi se instalirala najnovija verzija. Potrebno je provjeriti koristite li verziju 145.0.7632.75/76 za Windows i MacOS, odnosno verziju 144.0.7559.75 za Linux. U slučaju da ste isključili automatska ažuriranja, možete ih pokrenuti ručno tako da otvorite Chrome, kliknete na tri točkice u gornjem desnom kutu, odaberete "Pomoć" (Help) i zatim "O Google Chromeu" (About Google Chrome). Na toj stranici preglednik će samostalno provjeriti dostupnost novih verzija, preuzeti ih i ponuditi ponovno pokretanje.

S obzirom na to da se ovaj propust aktivno iskorištava, ključno je primijeniti zakrpu u najkraćem mogućem roku. Iz Googlea su potvrdili ovu informaciju u službenom priopćenju. "Google je svjestan da eksploatacija za CVE-2026-2441 postoji u divljini", stoji u njihovom sigurnosnom savjetu. Tvrtka, međutim, nije otkrila detalje o tome tko su žrtve, na koji način se ranjivost iskorištava, niti tko stoji iza napada. Namjerno zadržavaju te informacije dok većina korisnika ne ažurira svoje preglednike, kako ne bi pružili dodatne prednosti drugim potencijalnim napadačima.

Kako navodi TechRadar, ovo je prva aktivno iskorištavana ranjivost u Chromeu koja je zakrpana od početka ove godine. Tijekom prošle godine, Google je ispravio čak osam takvih "zero-day" propusta, od kojih su mnoge iskorištavali hakeri pod pokroviteljstvom država. Zanimljivo je da američka Agencija za kibernetičku sigurnost i sigurnost infrastrukture (CISA) još uvijek nije dodala ovaj najnoviji propust u svoj katalog poznatih iskorištavanih ranjivosti, no očekuje se da će se to dogoditi uskoro.

Pogledajte prizore s Trešnjevke nakon noćne buktinje! Vatra oštetila tri automobila
Ključne riječi
ažuriranje Google Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!