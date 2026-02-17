Razmišljate o rabljenom vozilu? Ovo su najčešće marke automobila s vraćenom kilometražom u Hrvatskoj

Jedan od većih strahova pri kupnji rabljenog automobila - uz onaj da će kupiti ukradeni ili razbijen pa loše popravljen automobil - jest i kupnja automobila kojem su skidani kilometri. Naći pouzdani rabljeni automobil nije lako. Nedostaje ih općenito, a dosta ih je s bitnim nedostacima ili s krivotvorenom kilometražom. Manipulacijom brojača kilometara nepošteni prodavatelji pokušavaju povećati vrijednost automobila, pa kupac dobiva precijenjeno vozilo uz veliku vjerojatnost većih troškova popravaka u budućnosti. Tvrtka za obradu podataka o automobilima carVertical provela je svoje šesto istraživanje kako bi otkrila kojim se modelima automobila prošle godine u Hrvatskoj najčešće vraćala kilometraža. U 2025. godini najčešće manipulirana kilometraža u Hrvatskoj zabilježena je na rabljenoj Opel Insigniji. Istraživanje je pokazalo da je kod 4,7% primjeraka provjerenih na carVerticalu utvrđeno vraćanje kilometraže. Prosječni iznos manipulacije na ovom modelu iznosi 50.047 km. Na popisu modela s najviše manipulacija slijede BMW serije 4 (4,5%) i Citroën C4 (4,4%).

Kod BMW-a serije 4, kilometraža je u prosjeku umanjena za 76.619 km, dok je kod Citroëna C4 zabilježeno smanjenje kilometraže od 92.791 km. Riječ je o modelima koji su popularni i na drugim europskim tržištima. U mnogim slučajevima nepošteni prodavatelji uvoze vozila iz jedne zemlje u drugu i pritom im umanjuju kilometražu. Zbog izostanka razmjene podataka među državama i manjka regulatornih rješenja, lokalna nadležna tijela često nemaju uvid u povijest prijeđenih kilometara uvezenih vozila. Upravo je zato detaljna provjera povijesti ključan korak koji kupcima omogućuje realnu procjenu stvarnog stanja vozila. „Evidencija o kilometraži, povijest oštećenja, promjene vlasništva i ostale važne informacije za kupce nalaze se u bazama podataka državnih institucija i privatnih tvrtki. Kupci ne mogu lako pristupiti tim informacijama, zbog čega vozači diljem Europe riskiraju kupnju ozbiljno oštećenih automobila i vozila sa znatno izmijenjenom kilometražom. Manipulacije kilometražom jedan su od glavnih razloga zbog kojih ne samo vozači, već i države, godišnje gube goleme iznose novaca”, kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobilsko tržište iz tvrtke carVertical.

Modeli kojima se najčešće vraća kilometraža nisu uvijek i oni s najvećim smanjenjima kilometraže. U Hrvatskoj su najveća prosječna smanjenja kilometraže zabilježena kod BMW modela serije 5, Mercedes-Benza S-klase i Citroëna C4. Kod BMW-a serije 5, kilometraža je u prosjeku umanjena za 133.448 km, dok kod Mercedes-Benza S-klase to smanjenje iznosi 95.601 km. Među izdvojenim modelima našao se i Citroën C4, kod kojeg je zabilježeno prosječno vraćanje kilometraže od 92.791 km. „Izvješće o povijesti vozila nudi uvid u kronologiju prijeđenih kilometara, točan trenutak manipulacije kilometražom i iznos za koji je umanjena. Nekim se automobilima kilometraža vraća više puta kako bi izgledali privlačnije na tržištu rabljenih vozila. Iako se manipulacija brojačem kilometara može činiti bezazlenom, takvi su automobili nepredvidivi pri servisiranju. Kada vlasnik takvog automobila u nekom trenutku odluči prodati to isto vozilo, otkrivena povijest manipulacije neizbježno će srušiti njegovu vrijednost”, objašnjava Buzelis. Ako je automobil dosadašnji radni vijek proveo u Hrvatskoj, stvarno stanje njegove kilometraže možete provjeriti i u stanici za tehnički pregled.

Određeni modeli vozila rjeđe su na meti nepoštenih prodavatelja. Renault Clio pokazao se kao najsigurnija kupnja među 20 provjerenih modela na carVerticalu. Istraživanje je pokazalo da je tek 2,62% primjeraka ovog modela imalo manipuliranu kilometražu. Iako je rizik od kupnje auta s manipuliranim podacima kod tog modela manji, taj postotak i dalje nije zanemariv. To znači da otprilike svaki 38. Renault Clio na hrvatskom tržištu može imati izmijenjenu kilometražu. Niži rizik potvrđen je i za BMW X5 (2,64%) i Opel Astru (2,7%). Na razini svih europskih zemalja obuhvaćenih istraživanjem, modeli s najčešće manipuliranom kilometražom su Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) i Volvo V70 (9,3%).