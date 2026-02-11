Električni korejski kombi u futurističkoj putničkoj i cargo izvedbi

Na hrvatsko je tržište stigla Kia PV5, električni srednje veliki kombi. U klasi takozvanih "jednotonskih" kombi vozila u kojem dominiraju VW ID.Buzz i EV verzije Stellantisovih vozila i Toyote Proace Verso EV. Kia PV5 prvi je proizvodni model koji debitira u okviru Kijine globalne poslovne strategije PBV (Platform Beyond Vehicle). PV5 se nudi u tri karoserijske izvedbe: putnička, teretna i šasija s kabinom. Kao i svi budući Kia PBV modeli, PV5 će iskoristiti vrhunsku tehnologiju električnih vozila kako bi zadovoljio raznolike potrebe široke baze kupaca pružajući fleksibilnost i prilagodbu kroz inovativnu modularizaciju.

PV5 je dugačak 469,5 cm, a na početku prodaje će biti dostupan u putničkoj varijanti s 5 sjedala i kao prostrana dostavna cargo izvedba.

Putnički PV5 ima konfiguraciju sjedala u tri reda, koja se može optimizirati za prtljagu ili kampiranje, a razvijen je imajući na umu slučajeve korištenja prijevoza putnika. PV5 Cargo (s visokim krovom) nudi do 5,1 m3 kapaciteta, a dostupne su standardna, duga i verzija s visokim krovom. Opcijski sustav montaže u obliku slova L pruža fleksibilnost, dok V2L funkcionalnost poboljšava učinkovitost. PV5 Cargo nudi širok izbor za kupce s tri specifikacije: standardna, duga i s visokim krovom, a visoki krov dostupan je i u verziji s prolazom, što ga čini optimalnim izborom za one kojima su potrebna vozila za poboljšanje poslovne učinkovitosti. Uz veliki teretni prostor od 5,1 m3 litara i može primiti dvije europalete. Velika prednost PV5 je niski utovarni prag od samo 41,9 cm, prema čemu je PV5 Cargo lider na tržištu.

Foto: Mladen Milčić



PV5 Chassis Cab isporučuje se kao nedovršeno vozilo, s istim prednjim dijelom kao i kod izvedbe PV5 Cargo. Razvijen je kako bi podržao širok raspon konfiguracija konverzije, od modela s bočnom stranicom do modela s hladnjačom.

Dakako, praktičnost je jedna od najvećih odlika ovakvih vozila, pa je tako i PV5 vrlo prostran i modularan. Dizajn je izrazito futurističan, pa je funkcionalna kockasta forma vrlo simpatična. Posebno to vrijedi za putničku varijantu PV5. PV5 kombinira elegantan gornji dio karoserije s robusnim, tehničkim donjim dijelom. Prepoznatljiva tehnička rasvjeta besprijekorno se integrira s A-stupom vozila. Crne geometrijske obloge blatobrana i pragovi prenose ultra-sposoban karakter, dok su čvrsti donji kutovi branika zamjenjivi, služeći i estetskoj i zaštitnoj funkciji.

Kroz svestrane i fleksibilne AddGear zone za pohranu u kabini, Kia uvodi novu dimenziju prilagodljive pohrane, s više mjesta za pohranu unutar pojedinačnih ladica. U modelu Passenger, ladice su strateški postavljene na lijevoj strani vozačevog sjedala, na stražnjoj strani podne konzole, na pomoćnoj ručki u trećem redu sjedala i na oblozi prtljažnika.

U modelu Passenger (konfiguracija 2-3-0), pretinci za odlaganje strateški su smješteni na nekoliko područja: u podlozi za zaštitu od sudara, pretincu za rukavice, podnoj konzoli, zonama vozačevog i suvozačevog sjedala te u drugom i trećem redu, uključujući donji pod

prtljažnika i oblogu prtljažnika. Kabina u drugom redu uključuje oslonac za noge i praktične USB priključke za putnike, smještene sa strane naslona vozačevog sjedala. Grijanje sjedala integrirano je u bočne strane presvlaka sjedala u drugom redu, dok je na vozačevo sjedalo dodan stražnji džep za bolju organizaciju. Kupci mogu birati između fiksnog ili kliznog staklenog prozora u oblogama vrata u drugom redu kako bi se povećala otvorenost. Ostale značajke prilagođene korisniku uključuju držače za čaše u podnoj konzoli, vješalicu za kapute na pomoćnoj ručki i mreže za prtljagu za jednostavno spremanje.

PV5 ima veliki multimedijski zaslon , uključujući 7-inčnu instrumentnu ploču i 12,9-inčni navigacijski zaslon, kao i tehnologiju Digital Key 2.0 za poboljšani pristup vozilu.

Foto: Mladen Milčić



Unutarnje završne obrade svih triju modela PV5 predstavljaju paletu odvažnih boja inspiriranih prirodom, uključujući tamnoplavu (Deep Navy), sivu (Dove Gray), espresso smeđu (Espresso Brown), terakota smeđu (Terracotta Brown) i ledeno zelenu (Iceberg

Green). Putnički PV5 također predstavlja četiri uzbudljive nove boje eksterijera: mekano sivu sjajnu (Soft Mint Gloss), sivu sjajnu (Lakehouse Gray Gloss), sjajnu plavu sjajnu (Frost Blue Gloss) i, ekskluzivno za korejske modele za prenamjenu, mat sivu čelično sivu (Steel Gray Matte).

Foto: Mladen Milčić



Sve verzije Kia PV5 napajaju se NCM baterijom od 51,5 kWh ili 71,2 kWh, s dodatnom LFP baterijom od 43,3 kWh za PV5 Cargo (na tržište stiže kasnije). Pokreće ga prednji elektromotor od 163 KS uz 250 Nm okretnog momenta (71,2 kWh baterija), a verzija s manjom baterijom ima 122 KS i 250 Nm (51,5 kWh baterija). Najveća brzina u obje verzije jest ograničena na 135 km/h.

PV5 uključuje sustav baterija 'cell-to-pack', koji eliminira potrebu za modulima izravnom integracijom ćelija u baterijski sklop, što rezultira poboljšanom energetskom učinkovitošću. Kada je opremljen baterijom od 71,2 kWh, PV5 Passenger postiže domet od 412 km prema WLTP-u u kombiniranoj vožnji), dok uz bateriju kapaciteta 51,2 kWh ima domet od 295 km . Kia PV5 nudi brzo vrijeme punjenja od 10% do 80% za 30 minuta.

Cijena Cargo izvedbe s manjom baterijom kreće od 42.999 eura (uz PDV), a s većom 46.999 eura (s PDV-om). Putnički PV5 kreće s cijenom od 44.999 eura, odnosno 48.999 eura za verziju s većom baterijom.