Od sutra novo pravilo na cestama: MUP podijelio nekoliko savjeta za sigurniju vožnju

Od sutra, 15. studenog pa do 15. travnja na prometnicama u zimskim uvjetima, kad je kolnik prekriven snijegom ili kada je na njemu poledica, obvezna će biti i zimska oprema na vozilima. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Novčanom kaznom u iznosu od 660 do 1990 eura kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 190,00 do 660,00 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 eura kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama.

MUP stoga vozačima i duigim sudionicima u prometu dijeli nekoliko savjeta. Prvi je da se prije putovanja pravovremeno informirate o vremenskim prilikama i stanju na cestama. Ako su najavljene veće snježne oborine ili druge vremenske nepogode, odgodite putovanje ili odaberite druga prijevozna sredstva, kao što je vlak. Evo još nekih savjet:

* bez obzira na korištenje zimskih guma, lance za snijeg i lopatu (manju) uvijek držite u vozilu,

* prije polaska na put obvezno vozilo očistite od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju "mrtve kutove"), provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijenite istrošene metlice brisača,

* prilikom opremanja vozila zimskim gumama, naglašavamo zakonsku obvezu korištenja takvih guma na svim kotačima vozila, a ne samo na pogonskim. Zimske gume samo na pogonskim kotačima i prednjim pogonom omogućuju uspon uzbrdicom, no kod spuštanja nizbrdicom, stražnji dio vozila nije stabilan,

* koristite gume koje propisuje, odnosno preporuča proizvođač vozila,

* vodite računa da se lanci za snijeg proizvode prema veličinama (dimenzijama) guma. Predlažemo da i prije polaska na put barem jedanput osobno obavite probu postavljanja lanaca za snijeg za vaše vozilo,

* brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti,

* pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas imajući na umu duži zaustavni put,

* izbjegavajte nagla kočenja, nagla okretanja kotača upravljača te pretjecanja,

* pri temperaturama ispod nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave "ledene zasjede", zbog toga na tim mjestima budite još oprezniji,

* ako ipak dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah osigurajte na način kako bi otklonili nove opasnosti, te žurno obavijestite policiju,

* kada se krećete kao pješaci, noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću ili se označite reflektirajućim materijalima.

