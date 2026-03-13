Mnogi vozači ovo ne znaju, a važno je za sigurnost: Evo čemu služi ovaj mali utor na stražnjim vratima automobila

Mnogi automobili imaju niz skrivenih funkcije koje mogu biti vrlo korisne, pogotovo ako se radi o sigurnosti u vožnji. Jedna od takvih je i utor u stražnjim vratima automobila, odnosno takozvana "dječja brava" ili sigurnosna brava za djecu. Kada se"aktivira" ona spriječava djecu da slučajno ne otvore vrata tijekom vožnje.

Međutim, mnogi vozači nisu upoznati s ovom fukncijom, stoga je uvijek važno dobro se upoznati s uputama za svoje vozilo. Da biste pronašli navedeni utor, obratite pažnju na simbol smješten uz rub stražnjih vrata. Obično se radi o ugraviranoj slici lokota, djeteta ili njihovoj kombinaciji. Simbol se nalazi uz otvor ili utor pomoću kojeg se podešava sigurnosna brava. Kod određenih modela, umjesto utora, može postojati mala poluga koja ima istu funkciju.

Kada pomaknete polugicu ili ključem u utoru napravite četvrtinu kruga, čut ćete "klik" i tada djeca neće moći otvoriti vrata iznutra. Ali vrata će se u svakom trenutku moći otvoriti izvana. Da bi se taj sustav na bravi deaktivirao, ključem je potrebno okrenuti u početni položaj, prenosi Dnevnik.hr.