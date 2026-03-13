Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Reakcija na reakciju

Izraelski ministar oštro: 'Milanovićeva uvredljiva retorika je neprihvatljiva. Njegov jezik ispunjen je mržnjom'

Čakovec: Predsjednik Milanović sudjelovao na svečanoj akademiji "Večer međimurskog identiteta"
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Zoran Vitas
13.03.2026.
u 08:13

Gideon Sa'ar reagirao je posebno na jednu rečenicu iz kasnijeg Milanovićeva obraćanja novinarima u povodu zvanja na razgovor izraelskog veleposlanika Garyja Korena

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar reagirao je na svojem X profilu na reakcije hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića u povodu primjedbi izraelskog veleposlanika Garyja Korena o iranskom veleposlaniku u Zagrebu. "Uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika je neprihvatljiva. Njegov jezik ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup. Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je izdao te obveze", napisao je ministar Sa'ar prilažući dio novinskog izvješća o Milanovićevoj reakciji. I u tom je izvješću posebno podvukao jednu Milanovićevu rečenicu.

"Nećemo ovdje strane infekte i bacile, bili oni izraelski ili iranski", rekao je Milanović u obraćanju reporterima prije dva dana poznatijem po "braco, ovo je Zagreb, nije Tel Aviv".

Međutim, svjetske agencije, poput, recimo turske Anadolou Ayansi, izvukle su dio o "infektima i bacilima" pa se dobio vjerojatno i puno opasniji učinak od nedavnog komentara o Svalbardu na koji se, pak, pobunila norveška vlada. Samo, Norveška nije zemlja u ratu, dok Izrael jest. O Milanovićevoj izjavi zabrujale su i društvene mreže, sada još i više nakon noćašnjeg kratkog komentara izraelskog ministra.

Podsjetimo, Milanović je pozvao izraelskog veleposlanika Garyja Korena na razgovor u svoj ured na Pantovčaku nakon što je ovaj komentirao kako bi Hrvatska morala pripaziti na iransko veleposlanstvo u Zagrebu jer tamo sigurno ima i pripadnika Iranske nacionalne garde te bi Hrvatska trebala prekinuti odnose s tom zemljom s kojom je Izrael sada u ratu. Nije bilo dovoljno što je i sam premijer Andrej Plenković pokušao smiriti situaciju govoreći kako u odnosima Irana i Hrvatske nema problema jer je Izraelce odnos Milanovića prema njihovu veleposlaniku i kasnije izjave o cijelom događaju očito jako zasmetao.

FOTO 100 fotografija ratnog užasa na Bliskom istoku
Čakovec: Predsjednik Milanović sudjelovao na svečanoj akademiji "Večer međimurskog identiteta"
1/100
Ključne riječi
Iran Izrael

Komentara 104

Pogledaj Sve
GE
Gefufna
08:24 13.03.2026.

Ko bijesni pas grize sve oko sebe.

LU
lustris45
08:33 13.03.2026.

Od slučajnog štetočine samo zlo.

ST
Starčević
08:35 13.03.2026.

ha ha ha .... evo i židovi su upoznali najpoznatijeg "stendap" komičara u hrvatskoj

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-03-12/spens.jpg
Video sadržaj
12
ODVJETNIK ZAROBLJENIH VUKOVARSKIH BRANITELJA

Logori za Hrvate u Srbiji bili su državni projekt. No nisam imao informaciju da je dvorana SPENS služila kao logor

Lakić Đorović, bivši potpukovnik JNA koji je po službenoj dužnosti branio zarobljene vukovarske branitelje u logoru u Srijemskoj Mitrovici, u ekskluzivnom razgovoru govori o sustavu logora u Srbiji, ulozi vojne službe bezbednosti i načinu na koji su zarobljenici bili ispitivani, zlostavljani i prisiljavani na potpisivanje unaprijed pripremljenih priznanja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!