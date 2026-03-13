Izraelski ministar oštro: 'Milanovićeva uvredljiva retorika je neprihvatljiva. Njegov jezik ispunjen je mržnjom'

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa'ar reagirao je na svojem X profilu na reakcije hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića u povodu primjedbi izraelskog veleposlanika Garyja Korena o iranskom veleposlaniku u Zagrebu. "Uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika je neprihvatljiva. Njegov jezik ispunjen mržnjom o Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup. Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je izdao te obveze", napisao je ministar Sa'ar prilažući dio novinskog izvješća o Milanovićevoj reakciji. I u tom je izvješću posebno podvukao jednu Milanovićevu rečenicu.

"Nećemo ovdje strane infekte i bacile, bili oni izraelski ili iranski", rekao je Milanović u obraćanju reporterima prije dva dana poznatijem po "braco, ovo je Zagreb, nije Tel Aviv".

The Croatian President’s offensive rhetoric is unacceptable. His hate-filled language about Israel and Zionism reflects an antisemitic approach.



Croatia belongs to the International Holocaust Remembrance Alliance and has pledged to confront antisemitism. The President betrayed… pic.twitter.com/Z45CFwFMaG — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) March 12, 2026

Međutim, svjetske agencije, poput, recimo turske Anadolou Ayansi, izvukle su dio o "infektima i bacilima" pa se dobio vjerojatno i puno opasniji učinak od nedavnog komentara o Svalbardu na koji se, pak, pobunila norveška vlada. Samo, Norveška nije zemlja u ratu, dok Izrael jest. O Milanovićevoj izjavi zabrujale su i društvene mreže, sada još i više nakon noćašnjeg kratkog komentara izraelskog ministra.

Podsjetimo, Milanović je pozvao izraelskog veleposlanika Garyja Korena na razgovor u svoj ured na Pantovčaku nakon što je ovaj komentirao kako bi Hrvatska morala pripaziti na iransko veleposlanstvo u Zagrebu jer tamo sigurno ima i pripadnika Iranske nacionalne garde te bi Hrvatska trebala prekinuti odnose s tom zemljom s kojom je Izrael sada u ratu. Nije bilo dovoljno što je i sam premijer Andrej Plenković pokušao smiriti situaciju govoreći kako u odnosima Irana i Hrvatske nema problema jer je Izraelce odnos Milanovića prema njihovu veleposlaniku i kasnije izjave o cijelom događaju očito jako zasmetao.