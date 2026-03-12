Debelo su potplaćeni, a dio naknade im daju na ruke: 'Sve više nas odlazi u Austriju i Njemačku'

Objava cvjećarke koja je na Redditu odlučila provjeriti kakva su primanja u njezinoj struci brzo je postala žarište šire rasprave o stanju na hrvatskom tržištu rada. S više od tri godine iskustva, zaposlena je za minimalnu plaću, dok ostatak dobiva u gotovini "na ruke". Njezino pitanje "Kolike su vam neto plaće u cvjećarnicama?" dolazi u trenutku kada su radnici u veljači dobili prve plaće nakon što je zakonski minimalac u siječnju 2026. porastao na 1.050 € bruto, ali i netom nakon najstresnijeg razdoblja za cvjećare, Valentinova i Dana žena, kada mnogi preispituju je li njihov trud adekvatno plaćen.

Dok su je jedni upozoravali da je poslodavac time oštećuje, drugi su branili takav model. "Ako dobiješ na ruke, onda te negdje pali za lovu. Mirovinsko, zdravstveno ili plaća k'o plaća. Ništa na ruke, sve na račun", glasio je jedan od najpopularnijih komentara. Međutim, drugi korisnik ponudio je suprotnu perspektivu koja odražava duboko nepovjerenje u državni sustav. "Radije ću da plati 1050 eura brutto za minimalac i razliku od 1150 eura da meni. Lako ja sam sebi složim bolju mirovinu nego naš mirovinski sustav", napisao je, dodajući da je bolje sam ulagati novac nego ovisiti o sustavu za koji smatra da je upitan.

Upravo je praksa isplate "na ruke" potaknula korisnike da dovedu u pitanje službene statistike o plaćama. "Koliko ljudi dobiva plaću na ruke? Onda prosječna plaća nije 1492 eura nego 1600 eura", primijetio je jedan komentator, ističući kako se u službeni prosjek ubrajaju samo iznosi isplaćeni na račun, što stvara iskrivljenu sliku o stvarnim primanjima. Ova problematika postaje još aktualnija u svjetlu Direktive EU o transparentnosti plaća, koju Hrvatska mora u potpunosti primijeniti do lipnja 2026. godine. Novi zakon zabranit će klauzule o tajnosti plaća i dati radnicima pravo na informaciju o prosječnim primanjima kolega, što bi trebalo smanjiti prostor za ovakve sive zone.

Prema dostupnim podacima za 2026. godinu, medijalna neto plaća za cvjećara u Hrvatskoj kreće se između 850 i 900 €, dok iskusniji radnici u većim gradovima mogu zaraditi do 1.200 €. No, objava pokazuje da mnogi, poput autorice, i dalje rade za minimalac koji neto iznosi oko 820 €.

Osim ozbiljne rasprave, u komentarima su se našli i humoristični osvrti te praktični savjeti. Jedan je korisnik u šali usporedio cvjećarnicu s tajnim sjedištem grupe TNT iz stripa Alan Ford, dok je drugi sarkastično naveo kako u Zagrebu ima plaću od 1500 €, dodavši sitnim slovima: "sve se može kad se laže". Bilo je i onih koji su autoricu poticali da pokrene vlastiti posao, tvrdeći da su marže u cvjećarstvu "enormne". Ipak, ona je odgovorila da su nabavne cijene cvijeća vrlo visoke i nestabilne, što posao čini rizičnim.

Unatoč kroničnom nedostatku kvalificiranih cvjećara i aranžera, plaće ostaju niske, što mnoge tjera na odlazak u zemlje poput Austrije ili Njemačke, gdje su početničke plaće u istoj struci često dvostruko veće. Dok se poslodavci žale na rast cijena materijala, radnici se, sudeći po ovoj raspravi, osjećaju potplaćeno i prisiljeno na kompromise između veće plaće danas i sigurnije budućnosti sutra.