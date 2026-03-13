FOTO Evo kako izgleda samozatajna supruga Vlade Šole: Sina su pokušavali dobiti dugih 15 godina

Premijera predstave "Carmina Burana" u zagrebačkom kazalištu Gavella privukla je brojna poznata lica, no najviše pažnje izazvao je dolazak našeg proslavljenog rukometaša Vlade Šole sa suprugom Natašom. Budući da se par iznimno rijetko pojavljuje u javnosti, njihov dolazak bio je pravo iznenađenje. Nataša je blistala u elegantnoj tamnoj kombinaciji s krznenom jaknom, dok se vratar držao klasike, a zajedno su rado pozirali fotografima.

Njihova ljubav traje još od dana prije Vladine sportske slave, a u braku su od 1994. godine. Šola često ističe kako ga je Nataša, profesorica defektologije, osvojila karakterom te da mu je bila najveća stijena kroz karijeru. Svoj privatni život u Dugom Selu brižno čuvaju daleko od društvenih mreža, što ih čini jednim od najstabilnijih i najdiskretnijih parova na domaćoj sceni.

12.03.2026., Zagreb - Poznato djelo "Carmina Burana" premijerno je izvedena u kazlistu Gavella u reziji Kokana Mladenovica. Vlado i Natasa Sola Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kruna njihove ljubavi su dvoje djece, kći Luka Lucija (31) i sin Max (16). Iako su odrasli uz sportsku legendu, oboje su krenuli svojim putem. Kći je studirala arhitekturu u Beču i živi u inozemstvu, dok se sin Max, umjesto za rukomet, odlučio za plivanje. Vlado je ranije potvrdio kako svatko u obitelji slijedi vlastite interese.

Vlado Šola i supruga Nataša sina su pokušavali dobiti dugih 15 godina! Rukometaš danas uživa u idili

Put do dvoje djece nije bio lak. Par je otvoreno govorio o borbi za drugo dijete, sina Maxa, kojeg su dobili uz pomoć potpomognute oplodnje. - Iskreno, bilo mi je svejedno kojeg će spola biti dijete. Najvažnije je da je zdravo. No, priželjkivao sam sina jer već imam kćer. Moja uloga je da budem roditelj. Što će biti dalje, ne znam, ali neću ga opterećivati sportom. Ovo je život kakav sam oduvijek zamišljao - imam sjajnu karijeru i stabilnu obitelj - izjavio je bivši rukometaš jednom prilikom za 24sata i dodao:

- Posebno smo sretni jer to dijete smo dugo čekali. U zadnji tren smo ga dobili prije donošenja Zakona o umjetnoj oplodnji - zaključio je Šola. Njihova zajednička upornost i prebrođene prepreke samo su ojačale njihov odnos. Upravo ta posvećenost i zajedništvo čine ih posebnima, a svaki njihov rijetki izlazak podsjetnik je na snagu ljubavi koja traje već tri desetljeća.