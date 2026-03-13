Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U RIJETKOM IZLASKU

FOTO Evo kako izgleda samozatajna supruga Vlade Šole: Sina su pokušavali dobiti dugih 15 godina

Malmo: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
13.03.2026.
u 08:33

Legendarni rukometni vratar i njegova supruga Nataša pojavili su se na premijeri u Zagrebu i oduševili javnost. U braku od 1994., par svoj privatni život uspješno čuva daleko od reflektora

Premijera predstave "Carmina Burana" u zagrebačkom kazalištu Gavella privukla je brojna poznata lica, no najviše pažnje izazvao je dolazak našeg proslavljenog rukometaša Vlade Šole sa suprugom Natašom. Budući da se par iznimno rijetko pojavljuje u javnosti, njihov dolazak bio je pravo iznenađenje. Nataša je blistala u elegantnoj tamnoj kombinaciji s krznenom jaknom, dok se vratar držao klasike, a zajedno su rado pozirali fotografima.

Njihova ljubav traje još od dana prije Vladine sportske slave, a u braku su od 1994. godine. Šola često ističe kako ga je Nataša, profesorica defektologije, osvojila karakterom te da mu je bila najveća stijena kroz karijeru. Svoj privatni život u Dugom Selu brižno čuvaju daleko od društvenih mreža, što ih čini jednim od najstabilnijih i najdiskretnijih parova na domaćoj sceni.

Zagreb: Poznati na premijeri predstave "Carmina Burana"
12.03.2026., Zagreb - Poznato djelo "Carmina Burana" premijerno je izvedena u kazlistu Gavella u reziji Kokana Mladenovica. Vlado i Natasa Sola Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kruna njihove ljubavi su dvoje djece, kći Luka Lucija (31) i sin Max (16). Iako su odrasli uz sportsku legendu, oboje su krenuli svojim putem. Kći je studirala arhitekturu u Beču i živi u inozemstvu, dok se sin Max, umjesto za rukomet, odlučio za plivanje. Vlado je ranije potvrdio kako svatko u obitelji slijedi vlastite interese.

Vlado Šola i supruga Nataša sina su pokušavali dobiti dugih 15 godina! Rukometaš danas uživa u idili
Malmo: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima
1/17

Put do dvoje djece nije bio lak. Par je otvoreno govorio o borbi za drugo dijete, sina Maxa, kojeg su dobili uz pomoć potpomognute oplodnje. - Iskreno, bilo mi je svejedno kojeg će spola biti dijete. Najvažnije je da je zdravo. No, priželjkivao sam sina jer već imam kćer. Moja uloga je da budem roditelj. Što će biti dalje, ne znam, ali neću ga opterećivati sportom. Ovo je život kakav sam oduvijek zamišljao - imam sjajnu karijeru i stabilnu obitelj - izjavio je bivši rukometaš jednom prilikom za 24sata i dodao:

- Posebno smo sretni jer to dijete smo dugo čekali. U zadnji tren smo ga dobili prije donošenja Zakona o umjetnoj oplodnji - zaključio je Šola. Njihova zajednička upornost i prebrođene prepreke samo su ojačale njihov odnos. Upravo ta posvećenost i zajedništvo čine ih posebnima, a svaki njihov rijetki izlazak podsjetnik je na snagu ljubavi koja traje već tri desetljeća.

FOTO Šokantna transformacija chefa Ivana Pažanina! Drastičnom promjenom sve je iznenadio
Malmo: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima
1/27

Ključne riječi
Vlado Šola Hrvatska vratar rukomet supruga nataša šola showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!