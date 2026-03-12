Zaboravite na skupe majstore: Otkrivamo trik za uklanjanje ogrebotina s auta koji zaista djeluje

Gotovo da ne postoji vlasnik automobila koji se nije suočio s onim groznim osjećajem kada na svom limenom ljubimcu ugleda novu, ružnu ogrebotinu. No, prije nego što počnete očajavati i zbrajati troškove popravka, dobra je vijest da većinu manjih oštećenja možete riješiti sami, i to uz minimalan trošak.

Zlatno pravilo koje primjenjuju i profesionalci kada je riječ o ogrebotinama na autuu jest jednostavan "test noktom". Lagano prijeđite noktom preko oštećenja. Ako nokat ne zapinje, već glatko klizi preko površine, radi se o površinskoj ogrebotini koja je zahvatila samo prozirni sloj laka. To su dobre vijesti, jer se takva oštećenja mogu relativno lako ukloniti. Međutim, ako nokat zapne, to je znak da je ogrebotina prodrla dublje, sve do temeljne boje ili čak golog metala. U tom slučaju, kućne metode neće biti dovoljne i bit će potreban stručniji zahvat kako bi se spriječila pojava hrđe i daljnje propadanje laka.

Internet je preplavljen "čudotvornim" rješenjima iz kućne radinosti koja obećavaju brze rezultate. Najpoznatiji među njima svakako je trik s pastom za zube. Istina je da bijela pasta za zube (nikako gel) sadrži blage abrazive koji mogu djelovati poput vrlo fine polir paste. Zbog toga može pomoći kod iznimno plitkih ogrebotina ili kod takozvanog "prijenosa boje", primjerice kada na svom automobilu pronađete trag laka s drugog vozila. Ipak, njezina je učinkovitost vrlo ograničena i postoji rizik da ćete, ako prejako trljate, samo dodatno zamutiti lak oko ogrebotine. Slično vrijedi i za druge popularne metode, poput mješavine octa i ulja ili nanošenja WD-40 spreja, koji ogrebotinu samo privremeno ispune masnoćom, čineći je manje vidljivom do prvog pranja ili kiše.

Dok vam kućni pripravci mogu uštedjeti nekoliko eura, ali rijetko donose trajne rezultate, pravi spas leži u specijaliziranim proizvodima za uklanjanje ogrebotina. Riječ je o polir pastama ili kompletima koji su kemijski formulirani da sigurno uklone tanki sloj prozirnog laka i tako izravnaju površinu, čineći ogrebotinu nevidljivom. Ovi proizvodi, za razliku od paste za zube, sadrže kontrolirane mikroabrazive koji se postupno razgrađuju dok polirate, osiguravajući gladak i sjajan finiš bez stvaranja novih, sitnih oštećenja.

Pravilan postupak ključan je za postizanje profesionalnih rezultata. Prije svega, područje oko ogrebotine mora biti savršeno čisto i suho. Nanošenje bilo kakvog sredstva na prljavu površinu djelovat će kao da koristite brusni papir i stvorit će na stotine novih oštećenja. Malu količinu sredstva nanesite na aplikator od mikrofibre i kružnim pokretima, uz umjeren pritisak, tretirajte oštećeno područje. Važno je raditi u sjeni, jer izravna sunčeva svjetlost može prebrzo osušiti proizvod i otežati poliranje. Nakon nekoliko minuta, čistom i suhom krpom od mikrofibre obrišite višak proizvoda. Proces možete ponoviti ako je potrebno, a nakon što ste zadovoljni rezultatom, obavezno zaštitite tretirano područje slojem voska. To će obnoviti zaštitni sloj laka i spriječiti da se na tom mjestu oštećenje ponovno pojavi. Uz malo strpljenja, vaš će automobil izgledati kao da ogrebotine nikada nije ni bilo.