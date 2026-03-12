Naši Portali
MOŽETE DOBRO ZARADITI

Pretražite tavane i podrume: Ovi su predmeti postali kolekcionarski hit, sigurno neke imate kod kuće

Spremište, kutije
unsplash
Večernji.hr
12.03.2026.
u 18:27

Vrijedi provjeriti i stare časopise ili stripove prije nego što završe u otpadu. Rani primjerci stripova mogu postići iznimno visoke cijene -jedan primjerak serijala Tintin iz 1962. godine nedavno je na aukciji prodan za čak 71.000 eura

Ono što nekome izgleda kao stara i bezvrijedna stvar, drugome može biti pravo blago. Ta se izreka često pokaže točnom kada ljudi počnu čistiti tavane ili podrume. Iako su takva otkrića rijetka, stručnjaci s online platformi za prodaju rabljenih predmeta ističu da mnogi kućanski predmeti danas mogu postići vrlo dobre cijene. Kako piše portal t-online, na aukcijskoj platformi Catawiki posebno ističu rastuću potražnju za starinskim srebrnim predmetima poput pribora za jelo. Razlog je, između ostalog, rast cijene srebra i veći interes za ulaganje u fizičke plemenite metale. Budući da je zlato mnogima preskupo, mnogi se kupci okreću srebru koje je istodobno i dekorativno.

Osim srebrnine, traženi su i starinski setovi kristalnog i porculanskog posuđa, osobito ako potječu od poznatih proizvođača poput Baccarat ili Christofle. Velik interes postoji i za umjetničke vaze s početka 20. stoljeća, primjerice brendova Lalique i Daum. Posebno je popularan i namještaj iz sredine prošlog stoljeća, poznat kao “mid-century” stil. Komode, police ili stolovi od tikovine, kao i retro lampe i fotelje iz 50-ih, 60-ih i 70-ih godina, postižu visoke cijene na tržištu rabljenog namještaja. Prema analizi platforme Kleinanzeigen, pojmovi poput “mid century”, “vintage” ili “space age” među najtraženijima su u kategoriji namještaja.

Neki dizajnerski komadi prodaju se i za više od tisuću eura. Primjer su modularni sustavi namještaja USM Haller, dok su popularne i Tiffany lampe, dizajnerska rasvjeta brenda Louis Poulsen te klasične zidne police od žice. Kolekcionari i dalje rado kupuju i radove poznatih dizajnera poput Charles Eames i Ray Eames.

No ne moraju samo dizajnerske stvari biti vrijedne. Analize tržišta pokazuju da se i jednostavni predmeti iz kućanstva dobro prodaju. Primjerice, stare drvene vinske bačve, limenke za mlijeko, lutke ili lava lampe. I stari reklamni emajlirani natpisi postali su traženi kolekcionarski komadi; neki su na aukcijama prodani i za nekoliko tisuća eura.

Vrijedi provjeriti i stare časopise ili stripove prije nego što završe u otpadu. Rani primjerci stripova mogu postići iznimno visoke cijene -jedan primjerak serijala Tintin iz 1962. godine nedavno je na aukciji prodan za čak 71.000 eura. Zanimljivo je da se na tržištu ponovno pojavljuje i interes za predmete iz nekadašnje Istočne Njemačke. Fenomen poznat kao “Ostalgie” potaknuo je potražnju za starim biciklima, lampama, dječjim kolicima i namještajem iz tog razdoblja. Stručnjaci zato savjetuju da prije bacanja starih stvari ipak provjerite njihovu vrijednost. Predmeti koji godinama skupljaju prašinu u podrumu ili na tavanu ponekad se mogu pretvoriti u neočekivani izvor zarade.

FOTO Nema čega nema: Zagrepčani 'opkolili' prvi Action, evo što se sve ondje može kupiti
Spremište, kutije
1/53
Ključne riječi
tavan stare stvari Barkod

