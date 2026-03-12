Pretražite tavane i podrume: Ovi su predmeti postali kolekcionarski hit, sigurno neke imate kod kuće

Ono što nekome izgleda kao stara i bezvrijedna stvar, drugome može biti pravo blago. Ta se izreka često pokaže točnom kada ljudi počnu čistiti tavane ili podrume. Iako su takva otkrića rijetka, stručnjaci s online platformi za prodaju rabljenih predmeta ističu da mnogi kućanski predmeti danas mogu postići vrlo dobre cijene. Kako piše portal t-online, na aukcijskoj platformi Catawiki posebno ističu rastuću potražnju za starinskim srebrnim predmetima poput pribora za jelo. Razlog je, između ostalog, rast cijene srebra i veći interes za ulaganje u fizičke plemenite metale. Budući da je zlato mnogima preskupo, mnogi se kupci okreću srebru koje je istodobno i dekorativno.

Osim srebrnine, traženi su i starinski setovi kristalnog i porculanskog posuđa, osobito ako potječu od poznatih proizvođača poput Baccarat ili Christofle. Velik interes postoji i za umjetničke vaze s početka 20. stoljeća, primjerice brendova Lalique i Daum. Posebno je popularan i namještaj iz sredine prošlog stoljeća, poznat kao “mid-century” stil. Komode, police ili stolovi od tikovine, kao i retro lampe i fotelje iz 50-ih, 60-ih i 70-ih godina, postižu visoke cijene na tržištu rabljenog namještaja. Prema analizi platforme Kleinanzeigen, pojmovi poput “mid century”, “vintage” ili “space age” među najtraženijima su u kategoriji namještaja.