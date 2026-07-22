Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 195
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRUČNJACI OTKRIVAJU

Ovaj gumb u autu vara i iskusne: Što se zapravo događa kad ga pritisnete u vožnji?

automobil, vožnja
unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
22.07.2026.
u 21:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Mehanizam se temelji na hidraulici ili mehanici, što znači da neće popustiti ako se akumulator isprazni – za čvrsto držanje kotača nije potrebna struja.

Tradicionalne ručne kočnice sve više ustupaju mjesto električnim parkirnim kočnicama, koje su danas standard u većini novih automobila. Ove moderne kočnice olakšavaju vožnju uzbrdo i nizbrdo jer drže kotače blokiranima dok motor ne razvije dovoljno snage za pokretanje vozila.

Mnoge koji se prvi put susreću s električnom kočnicom zanima što bi se dogodilo kada bi povukli prekidač tijekom vožnje i je li učinak isti kao kod klasične ručne kočnice. Odgovor je – ne. Upravljačka jedinica automobila prepoznaje takvu situaciju kao uobičajeno kočenje, sprječavajući blokadu kotača. Umjesto toga, kočnica djeluje povremeno, uz uključivanje ABS sustava. Ipak, savjet je jasan: izbjegavajte aktiviranje električne kočnice dok vozite, upozorava HAK Revija. Mehanizam električne kočnice temelji se na hidraulici ili mehanici, što znači da neće popustiti ako se akumulator isprazni – za čvrsto držanje kotača nije potrebna struja.

Za razliku od ručne kočnice, električna zahtijeva strože pridržavanje uputa. Prometni stručnjak Željko Marušić ističe za Nacional da je riječ o statičkom kočenju, pa vozilo mora biti potpuno zaustavljeno prije aktiviranja. Preuranjeno uključivanje stvara dinamičko opterećenje u sustavu, što može ugroziti njegovu pouzdanost i skratiti vijek trajanja, posebice pri većim brzinama. Također, kod ručnog mjenjača kočenje prijenosom snage treba aktivirati tek nakon stavljanja u prvu brzinu, dok kod automatskog mjenjača ručica mora biti u položaju "P".

Keleminec i ekipa i ispred stana Mrak Taritaš, stanari ih polijevali vodom
Ključne riječi
auto Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!