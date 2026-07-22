Ovaj gumb u autu vara i iskusne: Što se zapravo događa kad ga pritisnete u vožnji?

Tradicionalne ručne kočnice sve više ustupaju mjesto električnim parkirnim kočnicama, koje su danas standard u većini novih automobila. Ove moderne kočnice olakšavaju vožnju uzbrdo i nizbrdo jer drže kotače blokiranima dok motor ne razvije dovoljno snage za pokretanje vozila.

Mnoge koji se prvi put susreću s električnom kočnicom zanima što bi se dogodilo kada bi povukli prekidač tijekom vožnje i je li učinak isti kao kod klasične ručne kočnice. Odgovor je – ne. Upravljačka jedinica automobila prepoznaje takvu situaciju kao uobičajeno kočenje, sprječavajući blokadu kotača. Umjesto toga, kočnica djeluje povremeno, uz uključivanje ABS sustava. Ipak, savjet je jasan: izbjegavajte aktiviranje električne kočnice dok vozite, upozorava HAK Revija. Mehanizam električne kočnice temelji se na hidraulici ili mehanici, što znači da neće popustiti ako se akumulator isprazni – za čvrsto držanje kotača nije potrebna struja.

Za razliku od ručne kočnice, električna zahtijeva strože pridržavanje uputa. Prometni stručnjak Željko Marušić ističe za Nacional da je riječ o statičkom kočenju, pa vozilo mora biti potpuno zaustavljeno prije aktiviranja. Preuranjeno uključivanje stvara dinamičko opterećenje u sustavu, što može ugroziti njegovu pouzdanost i skratiti vijek trajanja, posebice pri većim brzinama. Također, kod ručnog mjenjača kočenje prijenosom snage treba aktivirati tek nakon stavljanja u prvu brzinu, dok kod automatskog mjenjača ručica mora biti u položaju "P".