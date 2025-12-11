Naši Portali
RIJEČ STRUČNJAKA

Naljepnice na jabukama otkrivaju puno više nego što mislite, evo što znače

Križ: Svečano otvorenje Logističko-distributivnog centra za voće Jabuka LDC d.o.o.
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.12.2025.
u 21:00

Stručnjak ističe važnost konzumacije organskog voća i povrća kako bi se smanjio unos štetnih kemikalija. Ovaj savjet postaje još važniji s obzirom na porast svijesti o tome koliko pesticidi mogu utjecati na naše zdravlje u dugoročnom razdoblju

Tijekom svakodnevnih kupnji, mnogi od nas primijete oznake na voću, a među njima se često nalaze i oni na jabukama. No, što točno znače te oznake i kako nam mogu pomoći pri odabiru zdravijeg voća? Prema riječima britanskih stručnjaka za prehranu, a koje prenosi Express, većina jabuka prekrivena je sintetičkim voskom. Ako oznaka na jabuci počinje brojem 3 ili 4, to znači da voće nije organsko, objašnjava nutricionist. "Takve jabuke često sadrže pesticide koji su zamaskirani voskom, a to može biti štetno za zdravlje", ističe stručnjak.

Za razliku od toga, ako oznaka počinje s brojem 9, to označava organsku jabuku, koja je mnogo sigurnija za konzumaciju. Nutricionist također preporučuje da se voće može očistiti od pesticida kod kuće. "Jedan od jednostavnih trikova je namakanje jabuka u vodi pomiješanoj s jednom žlicom praška za pecivo. Nakon 15 minuta, jabuke treba očistiti tvrdim četkom, što može ukloniti do 90% pesticida s površine", savjetuje nutricionist.

Osim toga, stručnjak ističe važnost konzumacije organskog voća i povrća kako bi se smanjio unos štetnih kemikalija. Ovaj savjet postaje još važniji s obzirom na porast svijesti o tome koliko pesticidi mogu utjecati na naše zdravlje u dugoročnom razdoblju. Nutricionist također preporučuje nekoliko drugih namirnica koje poboljšavaju zdravlje mozga, a koje bi se trebale naći na svakom tjednom popisu za kupovinu. To uključuje oraha, špinat, tamnu čokoladu, avokado i sardine. "Vaš mozak je energetski vrlo zahtjevan organ. Hranite ga namirnicama bogatim omega-3 masnim kiselinama i antioksidansima", zaključuje stručnjak.

Osim što savjetuje odabir organskog voća, nutricionist naglašava i važnost konzumacije tamne čokolade, koja, prema istraživanjima, može pozitivno utjecati na zdravlje. Tamna čokolada s visokim udjelom kakaa bogata je flavonoidima, koji su poznati po svojim blagodatima za zdravlje, poput poboljšanja protoka krvi i smanjenja rizika od kardiovaskularnih bolesti. Prema istraživanjima, flavonoidi su prisutni u mnogim biljkama, poput jagoda, borovnica, čaja i luka, no kakao sadrži najveću koncentraciju tih korisnih spojeva. Dobra vijest je da ne morate konzumirati gorke sjemenke kakaa da biste uživali u njihovim koristima – dovoljno je konzumirati čokoladu s visokim udjelom kakaa.

Svima koji žive u Hrvatskoj od danas će biti teže skrivati dohodak, imovinu ili transakcije
Ključne riječi
jabuke Barkod

