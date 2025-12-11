Osvajaju tržišta od Poljske do Urugvaja: Dok EU ograničava električne, Kinezi podvaljuju benzince koje nitko ne želi

Kineska autoindustrija je ostvarila nevjerojatne uspjehe u posljednjim godinama, a najnoviji podaci pokazuju kako je Kina preplavila domaće tržište električnim vozilima (EV), dok istovremeno zabilježava izuzetno velike brojke kada je riječ o izvozu vozila na fosilna goriva. Nakon što je Kineska automobilska industrija uspješno preuzela polovicu domaćeg tržišta, gurnuvši prodaju benzinaca na rub, mnogi strani automobilski gigant, poput Volkswagena, Nissana i GM-a, suočavaju se s ozbiljnom konkurencijom na međunarodnim tržištima, piše Reuters.

No, gubitnici nisu samo zapadni proizvođači. Mnogi kineski tradicionalni automobilski brendovi također su svjedočili velikom padu prodaje na domaćem tržištu, što je natjeralo kineske proizvođače automobila da se fokusiraju na inozemna tržišta. Prema podacima iz kineske savjetodavne tvrtke Automobility, izvoz kineskih vozila na fosilna goriva porastao je s 1 milijun na više od 6,5 milijuna vozila u 2024. godini.

Taj izvoz na fosilna goriva, koji čini 76% ukupnog kineskog izvoza automobila od 2020. godine, ima dalekosežne učinke na međunarodnu konkurenciju. I dok su zapadni političari postavili carinske prepreke za kineske električne automobile, kineski automobili na fosilna goriva i dalje osvajaju tržišta u zemljama poput Poljske, Južne Afrike i Urugvaja. Tako su kineske automobilske marke poput SAIC-a, BAIC-a, Dongfenga, Chery-a i drugih ostvarile nevjerojatan porast izvoza, s istim brandovima sada dominirajući na tržištima koja su tradicionalno bila u rukama stranih proizvođača.

Iako su kineski automobilski proizvođači iskoristili državne subvencije kako bi pospješili prodaju električnih vozila, oni sada koriste iste politike koje su uništile domaće poslovanje stranih brendova poput Volkswagena, GM-a i Nissana, a to uključuje korištenje istih subvencija za podršku proizvodnji i izvozu vozila na fosilna goriva.

Ove subvencije i pritisak na strane brendove također pokreću stvaranje novih tržišta za kineske automobilske brendove. Primjerice, prodaja vozila na fosilna goriva od strane Dongfenga povećana je gotovo četiri puta, a izvoz je dostigao gotovo 250.000 vozila prošle godine. Brendovi poput SAIC-a i BAIC-a također bilježe značajan rast prodaje na tržištima istočne Europe, Latinske Amerike i Afrike, dok je SAIC-ov izvoz porastao s 400.000 na više od milijun vozila u samo tri godine.

No, dok kineski proizvođači vozila nastoje zauzeti što veći udio na tržištima koja su bila dominantna za strane proizvođače, brojni kineski automobilski lideri suočavaju se s izuzetnim konkurentskim pritiscima. Naime, brojni kineski brendovi sada svoje tržišne proizvode prilagođavaju specifičnostima regionalnih tržišta i prilagođavaju se potrebama klijenata u zemljama koje još nisu u potpunosti prešle na električna vozila.

Najveći kineski izvoznik automobila je Chery, koji je u samo četiri godine povećao globalnu prodaju s 730.000 na 2,6 milijuna vozila. Ovaj porast temelji se uglavnom na vozilima na fosilna goriva, a čine četiri petine ukupne prodaje Chery-a. To je pokazatelj strategije kineske autoindustrije koja ne forsira električne automobile na tržištima koja im nisu spremna, nego se prilagođava potražnji.

Za kineske proizvođače, tržište Latinske Amerike, Afrike i jugoistočne Azije predstavlja ključnu prekretnicu u globalnom širenju. Ta tržišta, koja su tradicionalno bila teže dostupna zapadnim brendovima, sada su na meti kineskih proizvođača, koji nude jeftinija vozila s boljim sigurnosnim karakteristikama i većom tehnologijom. Prema podacima analitičara, čak 30% globalnog tržišta do 2030. godine moglo bi biti pod kontrolom kineskih automobila.

Kineska strategija izvoza vozila temelji se na masovnoj proizvodnji fosilnih vozila i velikoj državnoj potpori. Iako je kineska autoindustrija na putu da postane globalni lider u električnim vozilima, trenutna dominacija fosilnih vozila omogućava im daljnje širenje na tržištima u razvoju i stjecanje novih tržišnih udjela, dok istovremeno iscrpljuju tržišta i smanjuju konkurenciju za velike zapadne brendove. Izgleda da će kineski automobili u nadolazećim godinama igrati ključnu ulogu u globalnom automobilskom tržištu, a njihovo tržišno širenje ne pokazuje znakove usporavanja.