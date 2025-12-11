Hrvati se prisjećaju: Od Fiće bez retrovizora do Golfa 7 - na čemu ste vi polagali vozački?

Jednostavno pitanje na Redditu "Na kojem autu ste polagali vozački?" pokrenulo je lavinu sjećanja i stotine komentara Hrvata koji su podijelili svoja iskustva iz autoškole. Rasprava je otkrila ogroman generacijski jaz u tehnologiji vozila, od legendarnih Yuga i Golfova "dvojki" bez osnovne opreme do modernih automobila prepunih senzora i pomoći u vožnji. Priče korisnika nisu samo popis modela, već i prozor u različite ere polaganja vozačkog ispita u Hrvatskoj.

Komentari su brzo otkrili da su mnogi svoje prve kilometre odvozili u automobilima koji su danas muzejski primjerci. "Golf 2, mislim da je bio dizel, 4 brzine i nije imao desni retrovizor", prisjetio se jedan korisnik u najpopularnijem komentaru. Drugi su dodali iskustva s legendarnim "Stojadinom", Fićom "bez retrovizora" ili Yugom 45 čiji se "mjenjač klati i zauzima nasumične položaje u krivinama". Ove priče o vozilima bez serva, klime ili bilo kakve elektroničke pomoći izazvale su nostalgiju, ali i istaknule koliko je vožnja tada zahtijevala više vještine i snalažljivosti.

S druge strane, iskustva mlađih generacija vozača stoje u potpunoj suprotnosti. Mnogi su polagali na modernim automobilima poput Golfa VII, Peugeota 208 ili čak novijih BMW-a. Iako udobnija, takva vozila donijela su i nove izazove. Jedan korisnik opisao je kako je polagao na novom BMW-u s automatskom pomoći za kretanje na uzbrdici. "Kad sam instruktora pito da me nauči pokrenut auto na brdu, on mi veli, 'pa kaj buju ti kupili novi auto'", napisao je, dodavši da je pravu vožnju naučio tek kasnije, uz oca u staroj Opel Agili. Drugi su se pak požalili na moderne sustave koji "blicaju, svijetle i sviraju", tvrdeći da im treba pola sata da pogase sve smetnje prije vožnje.

Osim usporedbi starih i novih automobila, rasprava je iznjedrila i brojne duhovite anegdote koje se pamte cijeli život. Od kandidata koji je u Opel Corsi "zaboravio otkopčati pojas pa ga ponio u trgovinu", do onoga koji je na ispitu za C1 kategoriju morao glumiti da koristi ručnu kočnicu na "raspalom Iveco Dailyju" jer zapravo nije radila. Ove priče pokazuju da, bez obzira na to je li se polagalo na Yugu iz osamdesetih ili na potpuno novom automobilu, stres i komične situacije na vozačkom ispitu ostaju univerzalno iskustvo.