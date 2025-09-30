Mnogi parkiraju na ovom mjestu, a ni ne znaju da im može uzrokovati probleme: 'Akumulator je potpuno prazan'

Parkiranje automobila u zračnoj luci može dovesti do neobičnog problema – pražnjenja baterije zbog buke i vibracija zrakoplova. Čitatelj nizozemskog AutoWeeka, Ferdinand Willekes iz Harlingena, podijelio je iskustvo s automobilom Lynk & Co 01, čija je baterija bila potpuno prazna nakon samo pet dana parkiranja, prenosi HAK Revija.

Naime, Willekes je parkirao svoj automobil u zračnoj luci, a kad se vratio, nije ga mogao otključati. Iako je koristio ključ za hitne slučajeve, vozilo nije bilo moguće pokrenuti. Pomoć na cesti nizozemskog autokluba ANWB otkrila je da je baterija prazna, a nakon punjenja sve je ponovo proradilo. Vlasnik je pretpostavio da su vibracije zrakoplova prouzročile višestruko aktiviranje alarma, što je rezultiralo pražnjenjem baterije.

ANWB također navodi da problem može nastati zbog učestalog oglašavanja alarma zbog vibracija pri polijetanju i slijetanju aviona. Glasnogovornica ANWB-a objašnjava da alarm može isprazniti 12-voltnu bateriju ako se aktivira više puta. Iako točan uzrok nije potpuno razjašnjen, smatra se da visoka buka i vibracije mogu uzrokovati takve smetnje.

Ako mnogi moderni automobili omogućuju onemogućavanje alarma, problem može nastati i u parkirnim zonama koje su blizu pista, iako većina parkirališta u zračnim lukama nije tako blizu.