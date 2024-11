KVIZ Kako taj hoda preko ceste!? Provjerite tko je u pravu u vječnim trzavicama između vozača i pješaka

Kad ste za volanom, čini vam se da iza svakog ugla pred vas iskaču pješaci. Kao da negdje uz cestu čekaju i vrebaju, pa da se preko ceste upute baš onda kad vi nailazite. I onda preko te zebre hodaju tako sporo, kao da sporije ne mogu... Prepoznajete se u ovome? Niste jedini. No, to ne znači da vas pješaci zaista vrebaju ne bi li vas prisilili da zaustavite automobil i propustite ih da prijeđu preko prometnice. To samo znači da niste dovoljno osvijestili da uz vas u prometu sudjeluju i mnogi drugi sudionici, te da bi svi trebali podjednako uvažavati jedni druge. Jer, sigurno ste se i sami mnogo puta našli u ulozi pješaka, onoga istoga koji čeka uz cestu u nadi da će ga netko od vozača pustiti da prijeđe preko pješačkog prijelaza. Pripremili smo nekoliko pitanja kako biste mogli provjeriti znate li kako se kao vozač trebate ponašati prema pješacima, ali i koja prava imate kad ste vi u ulozi pješaka.