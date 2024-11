Što smo kupili: Ovo su uvjerljivo najprodavaniji auti u Hrvatskoj, jednu kategoriju nemoguće je dostići

U Hrvatskoj je u listopadu novoregistrirano 4360 novih automobila, čime smo nadmašili kolovoz i rujan, ali daleko smo od najboljih ovogodišnjih rezultata, onih iz svibnja i lipnja, kada je prodano 8281, odnosno 8225 vozila. Valja znati i to da su za taj proljetni uzlet zaslužni rent-a-car automobili, budući da se njihova flota obično obnavlja tik pred ljetnu sezonu. Ovogodišnji listopad, inače, uobičajen je, čak bolji od lanjskoga, tijekom kojega je zabilježeno 3687 novoregistriranih automobila, kazuju podaci Promocije Plus. Uobičajen je već i poredak u vrhu prodajne ljestvice pa je najprodavanija marka u Hrvatskoj ponovno Škoda sa 609 automobila prodanih u listopadu, 7579 od početka godine. Inače, od početka 2024. godine na hrvatske je ceste pristiglo ukupno 56.142 nova automobila, dok smo lani u istom razdoblju zabilježili prodaju 49.855 primjeraka. Ove je godine – i u listopadu i na godišnjoj razini – na drugom mjestu Volkswagen s 502 automobila prodana u listopadu, 6514 od početka godine. Trećeplasirani Renault tijekom listopada prodao je 232 automobila, a od početka 2024. u našoj su zemlji novoregistrirana 4112 Renaulta.

Drugi najprodavaniji automobil, odmah nakon Škode Octavije, u Hrvatskoj je Volkswagen T-Cross. U listopadu ih je prodano 194, od početka godine 2036 Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U poretku po markama, slijede Toyota, Opel, Suzuki, Dacia, Hyundai, Kia. Top 10 zatvara Audi, već tradicionalno najprodavanija premium marka u Hrvatskoj, jedina premium marka koja se izborila za mjesto među deset najprodavanijih. Audija je u listopadu novoregistrirano 218, odnosno 2214 ih je prodano od početka godine. BMW je na 12. mjestu (122 vozila u listopadu, 1786 od početka godine), Mercedes na 16. (93 primjerka u listopadu, 1128 od početka godine). Između Audija i BMW-a ugurao se Peugeot, iza BMW-a, pak, Citroen. Zanimljiva je to izmjena premium i nepremium marki, njemačkih i francuskih proizvođača. Nisu daleko ni Kinezi. Odmah iza Mercedesa, na 17. mjestu pozicionirao se MG – izvorno britanska, danas kineska marka – sa 64 automobila novoregistrirana u listopadu, odnosno 1091 od početka godine. MG je najprodavanija kineska marka automobila u Hrvatskoj, no ne i jedina. Uspinje se i Geely sa listopadska 94 automobila (445 od početka godine), a kod njega uočavamo i kontinuirani rast zadnjih nekoliko mjeseci. Forthing varira od mjeseca do mjeseca, zaključujemo da prodaja prati količine vozila periodično dostupne za Hrvatsku. U listopadu je novoregistrirano 25 Forthinga, 174 od početka godine. Lynk&Co još je skroman s brojkama, tek se zahuktava pa ukupno broji deset prodanih automobila (dva u listopadu). Zanimljivo, listopad je na naše ceste donio i po jedan Bentley, Jaguar i Maserati. Jasno, i 37 Porschea, ali to u Hrvatskoj nije iznimka – od početka godine novoregistriran je 401 Porsche, dakle 97 više nego lani u istom razdoblju.



Kad je o modelima riječ, najprodavanija je i dalje Škoda Octavia, s 291 registracijom u listopadu, odnosno 3850 od početka 2024. Budući da je nedavno na tržište stigla obnovljena Octavia, vjerujemo da će njezini rezultati do kraja godine još dodatno rasti. Drugi najprodavaniji automobil u Hrvatskoj je Volkswagen T-Cross (194/2036), na trećem je mjestu Opel Corsa (78/1974). Slijede Renault Clio, Suzuki Vitara, Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Toyota Yaris Cross, Renault Captur, Suzuki SX4, Hyundai Tucson, Škoda Kamiq, Volkswagen Taigo, Kia Stonic, Dacia Sandero. Iz ovih top 15 vidimo snažnu dominaciju SUV modela – prvenstveno gradskih i kompaktnih – jer u 15 najprodavanijih samo je jedna limuzina i tri gradska auta. Sve ostalo su SUV-ovi. Također, u 15 najprodavanijih Škoda i Volkswagen imaju pet modela.

Po pitanju pogona, bez većih promjena. Najtraženiji su i dalje benzinci, na koje otpada 48,6 posto prodaje. Tako je od početka godine u Hrvatskoj novoregistrirano 27.307 novih automobila s benzinskim motorom. Slijede hibridi s 29,1-postotnim udjelom (16.311 vozila). Dizelaši su na 17,2 posto (9658 vozila). Novoregistriranih električnih automobila u listopadu je bilo 3,1 posto (1727), a onih s plinskom instalacijom dva posto (1139 automobila).