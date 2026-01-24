Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
što vi vidite?

Ova optička iluzija zbunila je tisuće ljudi: 'Mozak mi je slomljen!'

Reddit
VL
Autor
Dora Škrlec
24.01.2026.
u 07:00

Iluzija prikazuje dva kvadrata koji izgledaju potpuno različito po nijansi, iako su zapravo identične boje, što je ostavilo korisnike interneta potpuno zatečenima

Optičke iluzije već dugo fasciniraju ljude jer otkrivaju koliko naš mozak može biti lako prevaren. Iako mislimo da jasno vidimo stvarnost ispred sebe, način na koji mozak obrađuje boje, oblike i sjene ponekad može stvoriti potpuno pogrešnu sliku. Upravo zato optičke iluzije često izazivaju iznenađenje, zbunjenost, ali i zabavu, jer nas tjeraju da preispitamo ono što mislimo da vidimo.

Zbunjujuća optička iluzija koja prikazuje dva kvadrata koji izgledaju potpuno različito po nijansi, iako su zapravo identične boje, ostavila je korisnike interneta potpuno zatečenima. Ova mozgalica izazvala je veliku pozornost. "Mozak mi je slomljen", priznao je jedan zbunjeni korisnik. Podijeljena na Redditu, slika prikazuje 3D kvadratni blok gledan odozgo, sa svakom stranicom od pet kvadrata. Uzorak se izmjenjuje između tamno sivih i svjetlije sivih kvadrata, stvarajući karirani efekt. Zeleni cilindar nalazi se u gornjem desnom kutu, bacajući dijagonalnu sjenu prema donjem lijevom kutu. Dva kvadrata su označena za usporedbu: kvadrat "A" u gornjem redu i kvadrat "B" točno u sredini ploče, prenosi Mirror.

Golim okom, kvadrati izgledaju izrazito različito: gornji kvadrat izgleda tamnije sivo, dok središnji izgleda primjetno svjetlije. Međutim, naslov objave tvrdi da su kvadrati potpuno iste nijanse. "Možda izgleda uznemirujuće, ali doista su iste nijanse", piše u objavi. Korisnici Reddita su bili potpuno zbunjeni vizualnom varkom. No, neki su provjerili tvrdnju i potvrdili zapanjujuću istinu.

The square labeled A and B are exactly the same shade.
byu/been_der_done_that inopticalillusions

"Da, istina je. Napravite snimku zaslona svake slike i izrežite je dok ne vidite samo sivu boju svakog kvadrata. Zatim usporedite slike u galeriji na mobitelu", napisao je jedan korisnik. Drugi je koristio digitalne alate. "Iste su nijanse. Provjereno s Photoshop biračima boja", objasnio je. "Naginjanje gornjeg dijela mobitela od sebe olakšalo mi je da to vidim", otkrio je treći korisnik. Tajna optičke varke leži u sjeni koju očito baca zeleni cilindar, a koja kao da pada preko kvadrata B.

Zbog ove percipirane sjene, vaš um predviđa da bi kvadrat trebao izgledati svjetlije nego što je zapravo prikazano. U stvarnosti, na kvadrat uopće ne pada nikakva prava sjena: to je samo 2D slika, a ne 3D prikaz stvarnog objekta ili fotografije. Posljedično, vaš mozak je u biti prevaren da kvadrat doživljava kao svjetliju nijansu nego što on zapravo jest. Kada biste iz šire slike izdvojili kvadrate A i B i postavili ih jedan pored drugog, tada bi postalo jasno da su identičnog tona.

Ključne riječi
boja kvadrat reddit Optička iluzija

Komentara 2

Pogledaj Sve
PO
Potez
08:41 24.01.2026.

stvarno je ista hex #7a777a ovo je prava iluzija isto kao sve oko nas

SK
SkvikiZg
08:21 24.01.2026.

Ja vidim hrvatski grb u crno bijeloj tehnici.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!