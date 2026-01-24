Ova optička iluzija zbunila je tisuće ljudi: 'Mozak mi je slomljen!'

Optičke iluzije već dugo fasciniraju ljude jer otkrivaju koliko naš mozak može biti lako prevaren. Iako mislimo da jasno vidimo stvarnost ispred sebe, način na koji mozak obrađuje boje, oblike i sjene ponekad može stvoriti potpuno pogrešnu sliku. Upravo zato optičke iluzije često izazivaju iznenađenje, zbunjenost, ali i zabavu, jer nas tjeraju da preispitamo ono što mislimo da vidimo.

Zbunjujuća optička iluzija koja prikazuje dva kvadrata koji izgledaju potpuno različito po nijansi, iako su zapravo identične boje, ostavila je korisnike interneta potpuno zatečenima. Ova mozgalica izazvala je veliku pozornost. "Mozak mi je slomljen", priznao je jedan zbunjeni korisnik. Podijeljena na Redditu, slika prikazuje 3D kvadratni blok gledan odozgo, sa svakom stranicom od pet kvadrata. Uzorak se izmjenjuje između tamno sivih i svjetlije sivih kvadrata, stvarajući karirani efekt. Zeleni cilindar nalazi se u gornjem desnom kutu, bacajući dijagonalnu sjenu prema donjem lijevom kutu. Dva kvadrata su označena za usporedbu: kvadrat "A" u gornjem redu i kvadrat "B" točno u sredini ploče, prenosi Mirror.

Golim okom, kvadrati izgledaju izrazito različito: gornji kvadrat izgleda tamnije sivo, dok središnji izgleda primjetno svjetlije. Međutim, naslov objave tvrdi da su kvadrati potpuno iste nijanse. "Možda izgleda uznemirujuće, ali doista su iste nijanse", piše u objavi. Korisnici Reddita su bili potpuno zbunjeni vizualnom varkom. No, neki su provjerili tvrdnju i potvrdili zapanjujuću istinu.

"Da, istina je. Napravite snimku zaslona svake slike i izrežite je dok ne vidite samo sivu boju svakog kvadrata. Zatim usporedite slike u galeriji na mobitelu", napisao je jedan korisnik. Drugi je koristio digitalne alate. "Iste su nijanse. Provjereno s Photoshop biračima boja", objasnio je. "Naginjanje gornjeg dijela mobitela od sebe olakšalo mi je da to vidim", otkrio je treći korisnik. Tajna optičke varke leži u sjeni koju očito baca zeleni cilindar, a koja kao da pada preko kvadrata B.

Zbog ove percipirane sjene, vaš um predviđa da bi kvadrat trebao izgledati svjetlije nego što je zapravo prikazano. U stvarnosti, na kvadrat uopće ne pada nikakva prava sjena: to je samo 2D slika, a ne 3D prikaz stvarnog objekta ili fotografije. Posljedično, vaš mozak je u biti prevaren da kvadrat doživljava kao svjetliju nijansu nego što on zapravo jest. Kada biste iz šire slike izdvojili kvadrate A i B i postavili ih jedan pored drugog, tada bi postalo jasno da su identičnog tona.