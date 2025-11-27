Kreće najduža zrakoplovna linija na svijetu: U jednom smjeru vozi 25 sati, a na povratku čak 29

Ljubitelji avijacije i svjetski putnici s nestrpljenjem su dočekali vijest koja pomiče granice komercijalnog zrakoplovstva, jer kineska zrakoplovna kompanija China Eastern Airlines službeno pokreće novu liniju koja će povezati dvije strane svijeta na način koji dosad nije viđen u redovnom prometu. Od 4. prosinca 2025. godine, ova kompanija započinje s letovima iz Šangaja za argentinsku prijestolnicu Buenos Aires, čime se otvara ruta duga nevjerojatnih 20.000 kilometara. Ovo putovanje nije samo logistički podvig, već i pravi test izdržljivosti za putnike i posadu, s obzirom na to da je predviđeno trajanje leta u jednom smjeru čak 25,5 sati, dok će povratni let zbog prevladavajućih vjetrova i rute trajati iscrpljujućih 29 sati. Zrakoplovna kompanija planira održavati ovu vezu dva puta tjedno, čime se značajno olakšava povezanost između Kine i Južne Amerike, regija koje su dosad zahtijevale komplicirana presjedanja u Europi, Sjevernoj Americi ili na Bliskom istoku kako bi se premostila ogromna geografska udaljenost.

Iako se ova linija marketinški promovira kao "najduži direktni let na svijetu", važno je razumjeti tehničke specifikacije koje stoje iza ovog ambicioznog pothvata, jer terminologija u zrakoplovstvu ponekad može biti zbunjujuća za prosječnog putnika. Naime, let neće biti u potpunosti bez zaustavljanja, što ga razlikuje od trenutnih rekordera u kategoriji "non-stop" letova. Zrakoplov Boeing 777-300ER, koji će prometovati na ovoj ruti, imat će planirano dvosatno zaustavljanje u Aucklandu na Novom Zelandu. Ovo tehničko slijetanje nužno je radi dopune goriva potrebnog za prelazak golemog Pacifika i završne etape prema Južnoj Americi, kao i za smjenu posade koja mora poštivati stroge regulative o radnom vremenu i odmoru. Ipak, ključna stvar zbog koje se let naziva "direktnim" jest činjenica da putnici ne mijenjaju zrakoplov, već ostaju u istoj letjelici tijekom cijelog putovanja, a tijekom pauze u Aucklandu imat će priliku nakratko napustiti kabinu i protegnuti noge prije nastavka ove maratonske avanture.

Usporedbe s drugim svjetskim gigantima su neizbježne, a ova nova linija izravno izaziva postojeće rekorde, iako u drugoj kategoriji. Trenutnu titulu najdužeg komercijalnog leta bez ikakvog presjedanja ili dopune goriva drži Singapore Airlines, čiji zrakoplovi svakodnevno povezuju Singapur i New York (zračne luke JFK ili Newark). Ti letovi traju otprilike 18 do 19 sati i pokrivaju udaljenost od oko 15.343 do 15.353 kilometara, što je inženjersko čudo samo po sebi. Međutim, ruta China Easterna nadmašuje ih po ukupnoj prijeđenoj udaljenosti i ukupnom vremenu provedenom na putovanju pod istim brojem leta. Za putnike koji žele izbjeći stres presjedanja, gubitka prtljage ili propuštanja vezanih letova, opcija ostanka u istom zrakoplovu, unatoč tehničkom stajanju, predstavlja privlačnu alternativu, osobito kada se uzme u obzir da letovi s klasičnim presjedanjima na ovoj relaciji često traju i više od 35 sati.

Pokretanje ove linije dolazi u trenutku kada se zrakoplovna industrija sve više okreće ultra-dugim letovima kao odgovoru na potrebe globaliziranog tržišta i želju putnika za što bržim dolaskom na odredište. Kina i Argentina ovim potezom dodatno učvršćuju svoje ekonomske i turističke veze, a China Eastern se pozicionira kao ključni igrač u transpacifičkom prometu. Putnici koji se odluče na ovaj pothvat morat će se dobro pripremiti za boravak u metalnoj cijevi dulji od jednog dana, no udobnost modernih zrakoplova poput Boeinga 777-300ER, opremljenih naprednim sustavima za zabavu i ergonomskim sjedalima, trebala bi olakšati ovo iskustvo. Činjenica da se leti preko Novog Zelanda također nudi zanimljivu rutu koja vizualno spaja Aziju, Oceaniju i Južnu Ameriku u jednom potezu, čineći ovo putovanje jedinstvenim iskustvom za svakog avijatičarskog entuzijasta.

Dok China Eastern preuzima naslovnice s ovom novom linijom, konkurencija ne miruje, a utrka za dominacijom na nebu nastavlja se nesmanjenom žestinom. Australska nacionalna kompanija Qantas već godinama razvija svoj ambiciozni "Project Sunrise", čiji je cilj uspostaviti izravne letove bez ikakvog zaustavljanja iz Sydneya do Londona i New Yorka. Ovi letovi, koji se očekuju krajem 2025. ili tijekom 2026. godine, trajali bi između 19 i 20 sati, čime bi se ponovno redefinirale granice mogućeg u komercijalnoj avijaciji. Za razliku od kineske rute, Qantasovi letovi oslanjat će se na posebno modificirane zrakoplove Airbus A350-1000 sposobne za letenje tih distanci bez dopune goriva.