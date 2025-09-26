Jaja 'nestala' s polica trgovina, gotovo ih je nemoguće naći: 'Nikada nije bila ovakva nestašica'

Nestašica jaja u Hrvatskoj traje već nekoliko tjedana, a situacija se pogoršava. Iako ih je ujutro još moguće nabaviti, popodne jednostavno nestaju iz trgovina, izjavila je Zagrepčanka za 24 sata koji je provjerio situaciju u nekoliko trgovina. Zagrepčanka je dodala kako je posjetila je dva trgovačka centra, ali jaja nije bilo ni u jednom. Uz to, primijetila je da su cijene skočile za 20 posto.

Prazne police izazvaju su zabrinutost među građanima, a prodavači su potvrdili da više jaja neće biti dostupno do kraja dana. Dostava jaja u nekim trgovinama sada je tjedna, dok je ranije bila svakodnevna. "Ovo je sve što imamo, neće ih biti više", rekli su prodavači, a kupci su, zabrinuti zbog nestašice, kupovali veće količine.

„Jaja su nam osnovna namirnica, jedemo ih svaki dan kod kuće. Zabrinuti smo jer ne možemo pronaći jaja ni u jednoj trgovini“, rekao je jedan od kupaca.

Stručnjaci ipak nisu zabrinuti. Profesor Zlatko Janječić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu objasnio je da je riječ o uobičajenom ciklusu, te da će jaja uskoro ponovno biti dostupna. "Iako u nekim trgovinama trenutno nedostaju, to je povezano s odlukom o prodaji isključivo jaja iz slobodnog uzgoja. Također, jata su trenutno zaražena salmonelom, što može uzrokovati privremeni manjak", dodao je profesor.

Dodatno, situaciju pogoršava i remont proizvodnje kod jednog od najvećih proizvođača konzumnih jaja, gdje je smanjen broj nesilica, a također je zabilježena bolest salmonela kod farmi koje opskrbljuju tržište s oko 10 posto jaja. Požar na farmi u Zadarskoj županiji također je utjecao na proizvodnju. Grgo Knežević, mali proizvođač jaja iz Vinjerca pokraj Zadra, izjavio je da se posljednjih tjedana suočava s povećanim radom, jer veliki distributeri više ne dolaze redovito. „Nikad nije bilo ovoliko nestašica“, rekao je Knežević za HRT