Milijarde eura više ne idu Moskvi: Europa danas kažnjava Mađarsku i Slovačku

Nakon tri godine pregovora i popuštanja, Europska unija odlučila je djelovati. U ponedjeljak se očekuje da će 27 zemalja članica podržati zakon kojim se trajno prekida uvoz ruskog plina za Mađarsku i Slovačku, neovisno o njihovom protivljenju, piše Politico.

Od početka rata u Ukrajini 2022., EU je znatno smanjio ovisnost o ruskoj energiji, gotovo potpuno ukidajući uvoz nafte, ugljena i plina. No Budimpešta i Bratislava su uporno tražile iznimke, tvrdeći da nemaju alternativu i da bi prekid uvoza značio skok cijena za potrošače. Stručnjaci osporavaju te tvrdnje, a europske prijestolnice sada su spremne nadjačati protivljenje. “Mađarska i Slovačka su Rusiji platile milijarde eura… koristeći to za ratni stroj,” upozorava litavski ministar energetike Žygimantas Vaičiūnas za Politico.

Novi zakon, predstavljen kao trgovinska mjera, neće zahtijevati jednoglasnost svih članica, već kvalificiranu većinu, čime se efektivno uklanja pravo veta Mađarske i Slovačke. Ministri energetike EU-a u ponedjeljak će potvrditi zakon, šaljući signal da su spremni nadjačati obje zemlje prije konačnih pregovora s Europskim parlamentom.

Industrija procjenjuje da će zakon povisiti cijene plina u regiji za 5 do 10%, no moguće smanjenje naknada za transport plina moglo bi ublažiti gotovo polovicu tog rasta. Mađarska i Slovačka, doduše, nastavljaju tvrditi da zakon prijeti njihovoj energetskoj sigurnosti i industriji, ali EU je odlučan. “Rusija nije partner, problem je. Vrijeme je da prestanemo glumiti da nije,” zaključuje jedan diplomat Politico-u.