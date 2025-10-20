iPhone Air: Donosimo koje su mu najveće prednosti, a koje su mane

Je li konačno sazrelo vrijeme da Appleova alternativna serija iPhonea stekne slavu i – potraje? Tijekom godina u Appleu su u više navrata stvarali i lansirali dodatne linije iPhonea, najpopularnijeg pametnog telefona na svijetu. Od najjeftinije varijante iPhone XR iz 2018. pa do nekoliko pokušaja Plus serije (2014. – 2017. i 2022. – 2024.). Je li iPhone Air Appleova treća sreća? Ove jeseni Apple je uz lansiranje svoje nove serije iPhonea prvi put predstavio iPhone Air – najtanji model dosad koji je odmah na predstavljanju zaokupio punu pozornost medija i javnosti.

Jasno, valja istaknuti da ovo nije nastavak Plus serije, nego potpuno novi model. Ali isto tako znakovito je da su iz Applea potiho posve obustavili proizvodnju Plusa. Imao sam priliku isprobati iPhone Air proteklih dana i mogu potvrditi da je ovo prekrasan uređaj koji krasi iznimna izrada i puno toga dobroga. Ipak ima i nekoliko mana. Ili, kako bi se to diplomatski reklo – Apple je ovdje morao raditi i neke kompromise kako bi stvorio dosad najtanji iPhone i tako se ubacio u konkurenciju tankih mobitela koji su postali veliki trend kad je riječ o Android uređajima posljednjih nekoliko godina. Hoće li iPhone Air zaživjeti i hoće li njegova slava potrajati dulje od 5 minuta nakon velikog lansiranja u rujnu? Ima ovaj uređaj svojih aduta, ali ima i poneki veliki uteg koji bi mu mogao smanjiti prodaju. Po meni to su prije svega visoka cijena (u Hrvatskoj nominalno 270 eura više od osnovnog iPhone 17 modela u varijanti s jednakim kapacitetom pohrane), te vrlo vidljiva činjenica da ima tek jednu stražnju kameru što se za prepoznatljivi iPhone mnogim korisnicima može činiti kao – korak unatrag.

Foto: Danijel Lijović

Valja istaknuti da je taj jedini objektiv od 48 megapiksela vrlo kvalitetan, ali s obzirom na cijenu, uređaju nedostaje šira lepeza jer danas su svi navikli tražiti i dobar širokokutni objektiv, kao i telefoto kameru. Air je, u Appleovu stilu, vizualno vrlo dotjeran uređaj. Iako je doista vrlo tanak (5,6 milimetara), kućište od titanija vrlo je izdržljivo. Kao netko tko puno koristi razne mobitele, cijenio sam što je Air vrlo lagan – teži samo 165 grama. Samo koji tjedan prije isprobavao sam najveći i najteži iPhone – iPhone 17 Pro Max, koji teži čak 233 grama, pa sam povremeno imao dojam kao da ne držim mobitel, nego neki fensi daljinski upravljač za televiziju ili, pak, umjetnu inteligenciju koja nam se svugdje zavlači ovih dana...

Foto: Danijel Lijović

U ovom impresivnom stanjivanju Apple je smanjio bateriju, izbacio dobar dio kamera, a posve je izbačena fizička SIM kartica. USB-C utor za punjenje nekako je jedva preživio. Ovo je prvi put da je iz iPhonea izbačena fizička SIM kartica pa možete koristiti samo eSIM. To u današnje vrijeme nije nikakav problem jer svaki operater nudi i eSIM opcije, a kada putujem, odavno više ne kupujem fizičke SIM kartice u stranim državama (izvan EU), nego plaćam privremene eSIM kartice. No osobno mi je unutar Hrvatske i dalje draže koristiti fizičku karticu jer mi je to jednostavnije kada zbog testiranja uređaja moram često prebacivati karticu s jednog mobitela na drugi. Većina korisnika s tim neće imati problema, a niti će se s eSIM karticom morati brinuti je li im opet kartica skočila metrima u nepoznato kao što se meni zna dogoditi...

Foto: Danijel Lijović

Kao i ostali modeli iz serije iPhone 17 i ovdje je zaslon (6,5 inčni Super Retina OLED) dobio stopu osvježavanja od 120 Hz s dosta svjetline (vršnih 3000 nita). Tu je i atraktivni novi prozirni vizual "Liquid Glass" i ostale AI značajke koje se mogu pronaći i na drugim iPhone mobitelima. Air ima i IP68 zaštitu od prašine i vode, a iako je tanak, nije podložan savijanju. Čipset je također moćni Appleov A19 Pro pa uređaj nudi i izvrsne performanse. Jako me je zanimalo kako će se ponašati manja baterija. Očekivao sam slabije rezultate, ali zapravo se pokazala čisto solidnom.

Foto: Danijel Lijović

Apple reklamira da Air nudi cjelodnevnu bateriju i to može često ispasti tako, ali neće biti svaki put točno– pogotovo ako dosta koristite uređaj. No imao sam razdoblja da bi mi baterija potrajala i dan i pol uz umjereno korištenje – u tom slučaju zabilježio sam 4 sata i 15 minuta uključenog ekrana, a sredinom drugog dana ostalo mi je još 28 posto baterije. To nisu vrhunski rezultati s obzirom na to koliko sam sati aktivno koristio uređaj, ali nije ni slabo. Za sat vremena gledanja serija na Netflixu potrošilo mi se 6 posto baterije, a za dva sata Netflixa otišlo mi je 13 posto. Brzinom punjenja manje sam zadovoljan, za 15 minuta napunilo mi se tek 30 posto baterije, a znamo da neki Android mobiteli puno brže pune. U pol sata napunilo mi se 52 posto baterije, za 60 minuta 81 posto, a za punih 100 posto trebalo je i više od 90 minuta što je puno predugo.

Fotografije snimljene mobitelom iPhone Air

Kamere su onaj drugi veliki uteg i minus Aira jer on jednostavno nema svu pomoć različitih objektiva i veće foto senzore s Pro modela iPhonea 17. Stražnja Fusion kamera ima fotosenzor koji se nalazi i na osnovnom modelu iPhone 17, ali samo jedan objektiv. Ova je kamera vrlo kvalitetna i pruža jako dobre fotografije,pogotovo u dobrim uvjetima i pri danjem svjetlu. Ima stabilizaciju slike i videa i cijeli niz značajki za bolju kvalitetu. Ovdje zuma gotovo i nema, tu je samo 2x optički zum (koji se dobiva kropanjem originalnog kadra), a 10x digitalno uvećanje pomoći će vam samo djelomično prije nego se kadar zamuti. Nisam uspijevao snimiti makro kadrove jer nema podrške.

Noćne fotografije nisu loše, ali jasno nisu ni neki spektakl. Fotografirao sam čak i u vrlo teškim uvjetima klupskog koncerta s vrlo slabim umjetnim osvjetljenjem pa sam se pritom iznenadio jer Air nije uhvatio ništa puno slabije fotografije od onih koje sam tada snimio koristeći iPhone 17 Pro Max. Uz dobro osvjetljenje bit će solidne fotografije i u zatvorenom prostoru.

Video snimljen mobitelom iPhone Air Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Video je i dalje dobar, slika se ne trese i snimljeni zvuk vrlo je kvalitetan. Ali šteta što i zvučnik nije još kvalitetniji, ovdje ipak nema stereo zvučnika pa je iskustvo malo skromnije. Selfie kamera također ima samo jedan objektiv (18 megapiksela), ali je – odlična. Hvata puno detalja i oštre kadrove, čak i kad bih približio fotografije na računalu. I Air je dobio novu mogućnost da snima i uspravnu i položenu fotografiju bez obzira na to držite li mobitel vodoravno ili okomito.

Apple je u iPhone Air uspio ubaciti puno kvalitetnog hardvera, ali zbog (pre)visoke cijene i slabijeg fotografskog paketa mnogi korisnici ipak bi prije mogli izabrati osnovni model iPhone 17...

PLUSEVI

Atraktivan novi dizajn

Iznimno tanak i lagan

Vrlo praktičan

Odličan ekran

Solidna baterija

MINUSI

Previsoka cijena

Jedna stražnja kamera nije dovoljna

Nema stereo zvučnike

Podržava samo eSIM kartice

Ne može snimati makro kadrove

Uz veće korištenje baterija teže potraje cijeli dan