Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
KUPCI U ŠOKU

Hladan tuš iz trgovine koju Hrvati obožavaju: Ne pridržavate li se novih pravila, slijede neugodne kazne

Zalando
VL
Autor
Večernji.hr
24.09.2025.
u 19:00

Korisnici koji učestalo vraćaju proizvode prvo će dobiti e-mail upozorenje u kojem će biti obaviješteni da je njihovo ponašanje neuobičajeno, te će se tražiti promjena

Zalando je odlučio pooštriti pravila za povrate, a korisnici koji prečesto vraćaju narudžbe mogli bi se suočiti s blokadom računa, i to na rok do godinu dana. Iako su ove mjere dosad primjenjivane neslužbeno, sada su službeno objavljene na njihovoj stranici.

Prema podacima Zandala, stopa povrata na njihovoj platformi iznosi oko 50 posto, što je razlog zašto su već ove godine skratili rok za povrat proizvoda s 100 na 30 dana. Korisnici koji učestalo vraćaju proizvode prvo će dobiti e-mail upozorenje u kojem će biti obaviješteni da je njihovo ponašanje neuobičajeno, te će se tražiti promjena.

Ako takva praksa ne prestane, Zalando će moći ograničiti funkcionalnosti korisničkog računa, iako konkretno što to uključuje nije precizirano. U najstrožem slučaju, korisnicima može biti blokiran račun na čak 12 mjeseci, a tijekom tog razdoblja neće moći naručivati nove proizvode, ali će i dalje moći vraćati one kupljene prije blokade.

Kako bi smanjili broj povrata i pomogli korisnicima da bolje donesu odluku prilikom kupovine, Zalando ulaže u napredne tehnologije. Među njima su 360° fotografije, video prikazi proizvoda i virtualne kabine za isprobavanje, sve s ciljem smanjenja pogrešnih kupovina i boljeg korisničkog iskustva.

Pukla vam je guma na autocesti? Ovi koraci vam mogu spasiti život, a postoje stvari koje nikako ne smijete napraviti
Ključne riječi
shopping online trgovina Zalando

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još