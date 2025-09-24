Hladan tuš iz trgovine koju Hrvati obožavaju: Ne pridržavate li se novih pravila, slijede neugodne kazne

Zalando je odlučio pooštriti pravila za povrate, a korisnici koji prečesto vraćaju narudžbe mogli bi se suočiti s blokadom računa, i to na rok do godinu dana. Iako su ove mjere dosad primjenjivane neslužbeno, sada su službeno objavljene na njihovoj stranici.

Prema podacima Zandala, stopa povrata na njihovoj platformi iznosi oko 50 posto, što je razlog zašto su već ove godine skratili rok za povrat proizvoda s 100 na 30 dana. Korisnici koji učestalo vraćaju proizvode prvo će dobiti e-mail upozorenje u kojem će biti obaviješteni da je njihovo ponašanje neuobičajeno, te će se tražiti promjena.

Ako takva praksa ne prestane, Zalando će moći ograničiti funkcionalnosti korisničkog računa, iako konkretno što to uključuje nije precizirano. U najstrožem slučaju, korisnicima može biti blokiran račun na čak 12 mjeseci, a tijekom tog razdoblja neće moći naručivati nove proizvode, ali će i dalje moći vraćati one kupljene prije blokade.

Kako bi smanjili broj povrata i pomogli korisnicima da bolje donesu odluku prilikom kupovine, Zalando ulaže u napredne tehnologije. Među njima su 360° fotografije, video prikazi proizvoda i virtualne kabine za isprobavanje, sve s ciljem smanjenja pogrešnih kupovina i boljeg korisničkog iskustva.