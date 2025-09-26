Mislite da ste sigurni? Incognito mode ne štiti vas gotovo ni od čega, ovo su stvatri koje Google ne želi da znate

Elegantno tamno sučelje i ikona špijuna u Google Chromeu sugeriraju da ulazite u zaštićenu zonu privatnosti, daleko od znatiželjnih očiju. Međutim, ta percepcija se raspala nakon što je Google pristao na nagodbu tešku 5 milijardi dolara zbog optužbi da je tajno pratio korisnike čak i dok su mislili da pregledavaju privatno. Interni dokumenti otkrili su da su i sami zaposlenici Googlea bili svjesni obmane. "Moramo ga prestati zvati Incognito", napisao je jedan inženjer 2018., dok je drugi predložio da se početna poruka promijeni u: "NISTE zaštićeni od Googlea". Šefica marketinga čak je priznala direktoru Sundaru Pichaiju da je marketing ograničen jer način rada "nije istinski privatan", što zahtijeva "nejasan i oprezan jezik koji je gotovo štetniji".

Ključno je znati što Incognito način rada zapravo čini. Njegova jedina stvarna funkcija je lokalna; on sprječava da vaš preglednik sprema povijest pretraživanja, kolačiće (cookies) i podatke unesene u obrasce na vašem uređaju. Kada zatvorite sve Incognito prozore, ti se privremeni podaci brišu iz memorije računala. To ga čini korisnim alatom u specifičnim situacijama, poput kupovine rođendanskog poklona na zajedničkom obiteljskom računalu ili korištenja javnog računala kako ne biste ostavili tragove svojih prijava. No, tu njegova zaštita prestaje.

Prava opasnost leži u onome što Incognito način ne radi, a to je gotovo sve što se tiče stvarne online privatnosti. Vaš pružatelj internetskih usluga (ISP) i dalje vidi svaku stranicu koju posjetite. Ako koristite mrežu na poslu ili u školi, mrežni administratori imaju potpuni uvid u vaše aktivnosti. Web stranice koje posjećujete i dalje bilježe vašu IP adresu, jedinstveni identifikator koji otkriva vašu grubu lokaciju i može vas povezati s vašom online aktivnošću. Čak i preuzete datoteke ostaju spremljene na vašem uređaju, a Incognito ne nudi nikakvu zaštitu od zlonamjernog softvera, phishing napada ili keyloggera koji mogu snimati sve što tipkate. Ukratko, vaša aktivnost se briše samo s vašeg uređaja, ali ostaje savršeno vidljiva svima koji nadziru internetski promet.

Povrh svega, moderne tehnologije praćenja daleko su naprednije od jednostavnog praćenja kolačića ili IP adrese. Tvrtke koriste sofisticiranu tehniku poznatu kao "digitalni otisak preglednika" (browser fingerprinting). Ova metoda prikuplja desetke naizgled bezazlenih podataka o vašem uređaju i pregledniku – poput operativnog sustava, rezolucije zaslona, instaliranih fontova, jezičnih postavki i dodataka – kako bi stvorila jedinstveni profil po kojem vas može identificirati. Taj je otisak toliko specifičan da vas web stranice mogu prepoznati i pratiti vaše kretanje internetom čak i kada blokirate kolačiće i koristite Incognito način rada, čineći iluziju privatnosti još potpunijom.

Ako vam je cilj stvarna anonimnost i sigurnost, potrebno je primijeniti snažnije alate. Najvažniji korak je korištenje VPN-a. VPN šifrira sav vaš internetski promet, čineći ga nečitljivim vašem ISP-u i drugima, te maskira vašu pravu IP adresu zamjenjujući je adresom jednog od svojih poslužitelja. Za još višu razinu anonimnosti, postoje preglednici usmjereni na privatnost poput Tor Browsera, koji vaš promet usmjerava kroz složenu mrežu poslužitelja kako bi gotovo u potpunosti prikrio vaš identitet. Također, prebacivanje na privatne tražilice poput DuckDuckGo, koje ne prate vaša pretraživanja, značajno smanjuje digitalni trag koji ostavljate.

Najbolja strategija je slojevita zaštita. Kombinirajte korištenje VPN-a s preglednicima koji imaju ugrađenu zaštitu od praćenja, poput Firefoxa, i instalirajte dodatke za blokiranje oglasa i tragača kao što su uBlock Origin ili Privacy Badger. Incognito način i dalje ima svoju svrhu za održavanje lokalne higijene na uređaju, ali nikada ga ne treba smatrati alatom za online anonimnost.