Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
U SKLOPU GEMINIJA

Želite impresionirati svog šefa? Google priprema novu značajku koja vam može biti od koristi

FILE PHOTO: Illustration shows Google logo and AI Artificial Intelligence words
Foto: DADO RUVIC/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
25.09.2025.
u 15:00

Tipku za "Refine" pronaći ćete u alatnoj traci iznad okvira za pisanje poruke, uz opcije poput podebljanog i kurzivnog teksta. Također, možete označiti određeni tekst kako biste pokrenuli ovu funkciju

Za korisnike Google Chata, uskoro će biti dostupna nova opcija pod nazivom "Refine", koja će koristiti tehnologiju Gemini kako bi poboljšala način na koji pišete poruke. Ako šaljete poruku velikom timu ili višem kolegi, nova funkcija može poboljšati vaš tekst, čineći ga jasnijim i profesionalnijim.

Prema blogu Google Workspace-a, opcija "Refine" sada se postupno uvodi u web-verziju Chata. Dodirom na novu tipku prilikom sastavljanja poruke, Gemini će predložiti ispravke u pogledu gramatike, pravopisa, tona i sažetosti. Google ističe da bi funkcija mogla biti posebno korisna korisnicima čiji engleski nije materinji jezik, ili kada želite biti sigurni da vaša poruka zvuči odgovarajuće.

Tipku za "Refine" pronaći ćete u alatnoj traci iznad okvira za pisanje poruke, uz opcije poput podebljanog i kurzivnog teksta. Također, možete označiti određeni tekst kako biste pokrenuli ovu funkciju.

Ova značajka trenutno je dostupna samo u web-verziji Chata i neće biti odmah dostupna na mobilnim aplikacijama. Rolanje započinje za Rapid Release domene 23. rujna, dok će za Scheduled Release domene početi 7. listopada. Trenutno je dostupna korisnicima poslovnih planova i Google-ovih plaćenih AI pretplata, ali je ograničena na engleski jezik.
Ključne riječi
Barkod Umjetna inteligancija Google Gemini Google

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još