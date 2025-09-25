Želite impresionirati svog šefa? Google priprema novu značajku koja vam može biti od koristi

Za korisnike Google Chata, uskoro će biti dostupna nova opcija pod nazivom "Refine", koja će koristiti tehnologiju Gemini kako bi poboljšala način na koji pišete poruke. Ako šaljete poruku velikom timu ili višem kolegi, nova funkcija može poboljšati vaš tekst, čineći ga jasnijim i profesionalnijim.

Prema blogu Google Workspace-a, opcija "Refine" sada se postupno uvodi u web-verziju Chata. Dodirom na novu tipku prilikom sastavljanja poruke, Gemini će predložiti ispravke u pogledu gramatike, pravopisa, tona i sažetosti. Google ističe da bi funkcija mogla biti posebno korisna korisnicima čiji engleski nije materinji jezik, ili kada želite biti sigurni da vaša poruka zvuči odgovarajuće.

Tipku za "Refine" pronaći ćete u alatnoj traci iznad okvira za pisanje poruke, uz opcije poput podebljanog i kurzivnog teksta. Također, možete označiti određeni tekst kako biste pokrenuli ovu funkciju.

Ova značajka trenutno je dostupna samo u web-verziji Chata i neće biti odmah dostupna na mobilnim aplikacijama. Rolanje započinje za Rapid Release domene 23. rujna, dok će za Scheduled Release domene početi 7. listopada. Trenutno je dostupna korisnicima poslovnih planova i Google-ovih plaćenih AI pretplata, ali je ograničena na engleski jezik.