FOTO Vrijeme je za Djedove Mrazove! Kušali smo ih 7, a tri su oduševila

Da, znamo, mnogi na božićni šušur dok smo još debelo u studenome, okreću očima, ali teško je okrenuti i glavu na svo to šarenilo koje već tjednima strši sa polica. Božićnih artikala u pojedinim trgovinama bilo je već u kolovozu, pa iz te perspektive, sredina studenog i nije tako strašna. Uostalom, nećemo ni trepnuti, a Božić će biti pred vratima, s njime i panika u dućanima. Zato je bolje opskrbiti se na vrijeme. Brzinskim pregledom po trgovinama od jestivih artikala uočavamo medenjake, gingerbreads kolačiće, adventske kalendare, praline... Ipak, kako je i red, dominiraju čokoladni Djedovi Mrazovi, a mi smo ugrabili njih sedam. U hrpi djedica po veličini se ističe Lidlov. Ima 150 grama, a nešto niži, ali jednake težak je i Riegelein. No to je samo vanjski izgled, zanimalo nas je kakvi su "u duši". Svi su su i podjednako kalorični. Najmanje kalorija u 100 grama ima Kit-Kat, najviše Kinderov. Ali dobro, tko za Božić uopće broji kalorije...

1. Kinder: 3,09 eura/110 grama

Mali debeljuškasti, vanjština mu je solidna, dovoljno šarena da ga poželimo. No naši kušači to ne znaju. Na tanjuru gledaju samo ogoljenu čokoladu. I čini se da im se sviđa. Iznenađenje je bijeli sloj. "Iskonska kombinacija mliječne čokolade i kreme od mlijeka. Ima okus djetinjstva. Vjerujem da će oduševiti sve mališane koji ga nađu u čizmicama ili ispod borova", jedan je od komentara, a bilo je još onih koje je okus vratio u djetinjstvo. "Kao Kinder jaje, ali u obliku Djeda Božićnjaka. Može li bolje?", pitaju se. "Okus vrhunski, podsjeća na Kinder jaje, a to znači da je top", kaže jedan komentar. Dodatak mlijeka očito je pun pogodak.

U 100 grama je 579 kalorija i to je najkaloričniji djed na testu.

2. KitKat: 3,25 eura/85 grama

Još jedan oniži, ali i još jedan koji krije iznenađenje. Odmatamo ga i vidimo neke točkice. Brzo će se ispostaviti o čemu je riječ. "Super dodatak keksa, najzanimljivija tekstura, drugačiji je drugih", glasi jedan komentar, a i drugi hvale hrskavost. Dobar je, čini se i okus. Većina se slaže kako nije preslatko. No ne svi. "Dosta je 'jako' pa mislim da bi mi trebala mala količina", jedan je od komentara. U 100 grama ima najmanje, 536 kalorija.

3. Favorina: 1,69 eura/150 grama

Djed impresivne veličine, a gotovo ništa manje nisu impresivne ni ocjene. "Dobar, balansiran, ne presladak, punog okusa - kad kažeš čoko mraz - misliš na ovako nešto", kaže kolega. Nije preslatko ni premasno. "Može se reći da je ovo jedna baš fina, klasična čokolada koju bih definitivno kupila", dodaje članica kušačkog tima. Nekima se sviđa, neki malo zamjeraju debljinu stijenke: "Čokolada bi se trebala bolje topiti u ustima, ali mislim i da je riječ o klasiku." Riječ klasik se spominje još nekoliko puta. "Fina čokolada, nije preslatka ni premasna, može se reći da je ovo klasična čokolada koju bih definitivno kupila", kaže kolegica. "Sredne slatkoće za mliječnu čokoladu, dobar omjer debljine i impresivne veličine, za hedoniste", zaključuje kolega za djedicu koji u 100 grama ima 538 kalorija.

4. Milka: 1,59 eura/45 grama

Iako Milka djedova ima i većih (pa čak i različitih okusa), mi smo zgrabili malog djedicu, od samo 45 grama. No i to je bilo dovoljno da se skupe dobri komentari. "Fina čokolada, nježnog okusa, umjerene slatkoće, ne bih se bunio da ga dobijem na poklon", s odobravanjem kima kolega. Dosta ih se slaže kako je čokolada ukusna, nikako preslatka. "Fina mekana čokolada koja se topi u ustima", jedan je od komentara. "Ovo je dobro, savršena razina slatkoće, čokolada se lijepo topi i nije predebela zbog čega mi se teško zaustaviti dok jedem", glasi jedan komentar. Nije najkaloričniji na testu, ima 541 kaloriju.

5. Choco Pack: 1,29 eura/100 grama

Ovo je jedan vitki i visoki djedica. Težak je 100 grama, ali gotovo rame uz rame stoji Lidlovom divu. Ima dosta simpatičnu facu i 548 kalorija. No zamjera mu se previše šećera i pomalo umjetan okus u kojem fali čokolade. "Okusi mi nisu sjedinjeni", jedan je od komentara. "Brašnasta tekstura, okus čistog šećera", dometnuo je kolega.

6. Riegelein: 1,39 eura/ 150 grama

Još jedan gigantski. Njemački Riegelein sinonim je za 'tematske slatkiše', bilo da slavite Božić, Uskrs, Valentinovo... "Blaga čokolada", čuje se na početku kušanja. Neki kažu - klasični Djed Mraz, drugi ipak pronalaze zamjerke i previše šećera u okusu. "Nije loš., ali nije me osobito oduševio", kaže jedan komentar.

7. Inco: 0,79 eura (60 grama)

Drugi najmanji, to se vidi i na tanjuru. I tu se spominju riječi poput "klasika" i "savršena tekstura". Dok neki kažu da je čokolada prosječnog okusa, drugi zamjeraju pretjeranu slatkoću. "Zbog slatkoće ne bih mogla pojesti ni trećinu", smatra kolegica. "Fali mi ono nešto, osjeća se dosta šećera", domeće kolega. Djedica s 555 kalorija u 100 grama.

