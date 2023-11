FOTO Je li više od 5 eura previše za Kraševe Antique praline? Probali smo ih i imamo štošta za reći

Za početak - ja uopće ne volim Griotte. Obožavam Bajaderu, znam neke vrlo strastvene ljubitelje Fontane, ali Griotte mi nisu u top 10 Kraševih slatkiša. Štoviše, u mojoj obitelji prije nekoliko godina jedna je kutija zaista kao Kishonova putovala mjesecima od kuće do kuće dok nismo ustanovili da se vratila izvornim vlasnicima. Stoga sam o najnovijem Kraševom hitu imala podvojena mišljenja. Ako su kao Griotte, neće mi se svidjeti. Ali ako je kao veliki Badelov Pelin Antique, ova minijaturna, u čokoladu upakirana verzija bi po svim pravilima trebala biti dobra. Znali smo da ih moramo kušati. No odmah smo naišli na problem. Nema ih na policama. Bili smo u Kraševim trgovinama, u nekoliko Konzuma ih također nije bilo - čekala se nova pošiljka, zasad su rasprodane. "Pa je li moguće da su baš takav hit", pitali smo se i brzo uputili hitan redakcijski apel - tko ih ugleda neka ih kupi. Nakon nekoliko dana potrage, uspjeli smo ih naći.

"U srcu svake praline krije se aromatično punjenje koje otkriva prepoznatljivu raskoš pažljivo biranog aromatičnog bilja Antique Pelinkovca. Ova poslastica, stvorena za ljubitelje zavodljivih okusa, obavijena je tamnom čokoladom koja virtuoznu igru gorskih i slatkih nota stapa u jedinstvenu harmoniju okusa", stoji na ovom lijepom, no malom pakiranju. Malom za tu cijenu. Kutiju sa 158 grama pralina platit ćete 5,19 eura. Riječ je o pralinama s 50 posto punjenja, a Pelinkovac Antique čini 4,5 posto.

Proučili smo deklaraciju, bilo je vrijeme za kušanje. Je li riječ o dobrom marketingu ili su se rasprodale jer su baš tako fine? U žiriju (koji se iznenađujućom brzinom okupio) bilo je malo manjih i pravih ljubitelja i Griotta i Badelovog Pelinkovca. Malo je reći, slatkiš je požnjeo uspjeh. Uz zadovoljne uzdahe, žiri je sažeo dojmove.

Anamaria, ocjena: 5

Okus je stvarno dobar - optimalan je odnos slatkoće i gorčine od čokolade. Za razliku od Griotta, alkohol ne curi kao liker već je on glavni sastojak punjenja same praline tako da je kremast i gust. Iako volim Griotte, a pelinkovac Antique nije među mojim alkoholnim favoritima, ova kombinacija mi se uistinu sviđa i ne bih imala ništa protiv ovakvog dara. Alkohol se osjeti, čak bi se okladila i da mi se nakon dvije praline malo zavrtilo, ova je poslastica uistinu ukusna i mislim da će zadovoljiti i ljubitelje slatkog, ali i one koji vole Badelov hit - Antique. Čokolada oko same praline je također vrlo ukusna, lijepo pucketa i sjajno se stapa s okusima punjenja (dva su različita punjenja iako ne razabirem kakva točno). U svakom slučaju, od mene ova slastica ima čistu peticu.

Dario, ocjena: 5

Kao obožavatelj Griotta i Pelinkovca s oduševljenjem sam prihvatio poziv na testiranje Antique pralina jer do poziva nisam ni znao da postoji ovakva kombinacija, a odmah sam se ponadao da bi ovaj desert mogao biti kao stvoren za mene. I uistinu, sva nadanja su se ostvarila, ova pralina je stvarno dobra. Ne znam koliko alkohola ima u njoj, ali čovjek mora paziti iz razloga jer bi ih mogao puno pojesti. Uvjeren sam da će ova pralina odgovarati i dobrom dijelu onih koji ne vole Griotte zbog osjećaja žestine koji ostaje nakon konzumacije iste dok Antique pralina ne ostavlja tako jak osjećaj žestine. Kombinacija je idealna jer zbog ove kombinacije testirana pralina nije niti preslatka, niti prežestoka. Unutrašnjost nije šupljikava i ispunjena tekućinom kao u Griotti nego je ispunjena bogatom i kremastom čokoladom tako da će odgovarati velikim ljubiteljima profinjenih čokolada.

Mladen, ocjena 5

Kremozno, fino. Osjeti se alkohol, ali nije prejak, kao što je slučaj s Griottama ili onim espressom od Ferrera. Fino se sljubljuje tamna čokolada i okus Antiquea.

Tihomir, ocjena: -5

Odličan proizvod. Još malo bih pojačao okus Pelinkovca, ali slatkost je zadovoljavajuća. Punjenje bih napravio mekšim, da u ustima "prsne" Antique. Perspektivno.

Ana, Ocjena: 5

Jako, jako fino. Zamišljam kako ih poklanjam i dobivam za Božić. Nema veze s Griottama. Čokolada se fino lomi pod zubima, a onda se otkrije svilenkasta, bogata krema. Konkretna je, ne bježi bez veze po ustima, dopusti trenutak ili dva uživanja u okusu. Otkrivam još jedan sloj punjenja u toj kremi, još neka tamna čokolada? Što god da je, fino je. Pozitivno sam iznenađena. Prilično dobar slatkiš.

VIDEO Nevera probija obara još jedan rekord