FOTO Novi Volvo XC90 u Hrvatsku stigao s električnim bratom, modelom EX90. Znamo i cijene

Volvo je na hrvatsko tržište uveo dva noviteta - novo izdanje već dokazanog velikog SUV-a, model XC90, i njegovu električnu inačicu EX90. Model XC90 ikona je Volvo Carsa, po mnogima njihov najbolji automobil, no ovaj proizvođač tvrdi da je od najboljeg napravio - još bolji. Dizajnerski dotjeran izvana i iznutra, novi XC90 dobio je niz naprednih tehnoloških stavki. Hibridni SUV dolazi u izvedbi sa sedam sjedala i jedan je od najsigurnijih automobila današnjice. U plug-in hibridnom izdanju omogućuje više od 70 kilometara potpuno električnog dometa s jednim punjenjem baterije, što znači da će mnogi vozači moći svakodnevno putovati s nultom emisijom CO2. Za duža putovanja, pak, hibridni pogonski sklop uparen je s učinkovitim benzinskim motorom kako bi produžio domet za više od 800 km. Puna kombinirana snaga benzinskog i električnog motora (455 KS) koristit će i za stalni pogon na sve kotače ili terensku vožnju. Iako hibrid, novi XC90 vizualno je usvojio mnoge elemente najnovijih Volvo potpuno električnih modela. Ipak, najviše novina ima ispod karoserije. Obnovljena unutrašnjost povećava praktičnost i donosi u XC90 najnovije Volvo korisničko iskustvo, ranije predstavljeno u električnom modelu EX30. Veći središnji zaslon osjetljiv na dodir, veće rezolucije, poboljšava korisničko iskustvo i otvara svijet novih značajki, aplikacija i redovitih bežičnih ažuriranja softvera. Armaturna ploča ima vodoravniji oblik nego prije, na njoj su novi ukrasni paneli s okomitim otvorima za zrak. Ambijentalno osvjetljenje je poboljšano.

Također, putnička kabina reorganizirana je u skladu s povratnim informacijama dobivenim od vlasnika dosadašnjeg Volva XC90. Cilj je bio putnički prostor učiniti još praktičnijim. Dizajneri su stoga osmislili dodatni prostor za pohranu u središnjoj konzoli, uključujući dodatni držač za čaše, a bežični punjač za telefon postavili su iza središnjeg tunela, odvojeno od glavnog prostora za odlaganje. Bez obzira na električne novitete, plug-in hibridni XC90 T8 ostaje popularan izbor, most prema potpuno elektrificiranoj budućnosti. Vozačima je na izbor i blagohibridna benzinska varijanta, potpomognuta litij-ionskom baterijom od 48 V i integriranim starter/generatorom koji do 15% smanjuju potrošnju goriva. Tu je na raspolaganju 250 konja, uz 360 Nm okretnog momenta. Volvu XC90 u novom izdanju poboljšan je i ovjes pa je sada još udobniji. Prilagođava se stanju na cesti, optimizirani su i komfor i stabilnost. U svim izvedbama pogon je na sva četiri kotača. Volvo XC90 košta od 75.990 eura eura za blagi hibrid, odnosno od 80.624 eura za T8 Core plug-in izvedbu. Električni brat modela XC90, Volvo EX90, najbolji je automobil kojega je ovaj proizvođač stvorio, dakle najbolji u obitelji najboljega. Barem tako kažu iz Volvo Carsa, pozivajući se na udobnost vožnje, upravljivost, brzinu punjenja baterije, ugrađene napredne tehnologije, moderno korisničko sučelje.

EX90 također predstavlja promjenu paradigme za tvrtku kao prvi Volvo automobil koji pokreće novi sustav. AI računalo u automobilu izgrađeno je na NVIDIA Drive platformi. Ovaj sustav, plus Snapdragon Cockpit platforma tvrtke Qualcomm Technologies i interni softver koji su razvili inženjeri Volvo Carsa, rade zajedno kako bi pokretali ključne funkcije, od sigurnosti i infotainmenta do upravljanja baterijom. Rezultat je responzivnije i praktičnije iskustvo vožnje. Osim što je prvi s ovim sustavom, EX90 je prvi Volvo opremljen lidarom i prvi Volvo automobil dizajniran za dvosmjerno punjenje. Sa svojih 408 ili 517 KS (Performance paket), EX90 ima doseg do 600 km. Stoji od 99.179 eura.