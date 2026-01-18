Motor vam troši previše ulja? Ovo su znakovi za uzbunu koje ne treba ignorirati

Potrošnja ulja u automobilu s motorom s unutarnjim izgaranjem normalna je pojava s kojom se vozači svakodnevno susreću, a može biti u granicama normale ili pak pretjerana. Uzrokovana je s nekoliko uvjeta i faktora, kao što su istrošena brtva poklopca ventila, curenje turbopunjača, korištenje pogrešnog ili neadekvatnog ulja ili velik broj prijeđenih kilometara već istrošenog motora. Gotovo svaki vozač može primijetiti ovaj problem po mrljama ispod automobila, po "zamašćenom" motoru, pri kontroli razine ulja na mjernoj šipki ili ukoliko se upali lampica upozorenja na instrumentnoj ploči.

Jedan od najčešćih unutarnjih problema su istrošeni klipni prstenovi motora, što omogućava ulju da uđe u komoru za izgaranje i ondje sagori. Ako je ovaj dio istrošen, može doći do pretjerane potrošnje ulja, što ćemo primijetiti prvenstveno mjerenjem njegove razine. Osim toga, oštećene ili potrošene brtve ventila mogu propuštati ulje u cilindre, što dodatno povećava potrošnju i može dovesti do ozbiljnijih oštećenja ako se problem ignorira.

Mehaničari ističu da se isti problem javlja i kod oštećenog turbopunjača, koji može omogućiti značajno curenje ulja u ispušni sustav. Oštećene brtve mogu uzrokovati i vanjsko curenje ulja s poklopca ventila, kartera ili radilice, što je često vidljivo kao masne mrlje na samom bloku motora ili na podu ispod vozila. Također, začepljen ili neispravan PCV ventil može stvoriti preveliki tlak u sustavu i potisnuti ulje u područja gdje mu nije mjesto.

S druge strane, korištenje ulja pogrešne gradacije također može rezultirati povećanom potrošnjom, jer nema odgovarajuću viskoznost za radne uvjete motora. Preporučljivo je voziti uglađeno, jer zahtjevna i agresivna vožnja može značajno povećati potrošnju ulja. Visoke radne temperature također mogu ubrzati degradaciju i potrošnju ulja, a motor s velikim brojem prijeđenih kilometara će zbog općeg trošenja svojih unutarnjih komponenti posljedično trošiti više ulja od novijeg motora.

Kao prvo, ključno je koristiti ulje s viskoznošću koju preporučuje proizvođač vozila ili ovlašteni serviser. Drugo, treba provjeriti i zamijeniti PCV ventil ako je potrebno, pod uvjetom da je začepljen ili neispravan. Ako je teško pronaći nov, vozači često kupe rabljeni, ali ispravan dio na auto otpadu. Također je, kako prenosi Klix.ba, važno redovito mijenjati ulje i filtar ulja u preporučenim servisnim intervalima. Nije naodmet provjeriti i po potrebi sanirati sva vanjska curenja na brtvama te izbjegavati agresivnu vožnju s visokim brojem okretaja, jer će to značajno povećati potrošnju motornog ulja.

Održavanje motora u dobrom stanju, zamjenom istrošenih dijelova, ključno je za sprječavanje prekomjerne potrošnje ulja i osiguravanje da motor dosegne radnu temperaturu prije nego što se izloži velikom opterećenju. Na kraju, obavezno je s vremena na vrijeme podići poklopac motora i vizualno provjeriti je li motor suh te redovito provjeravati razinu ulja, pogotovo prije dužih putovanja.

U normalnim uvjetima, potrošnja ulja u automobilu, kao i kod većine drugih komponenti, ovisi o konstrukciji motora, prijeđenim kilometrima i svakodnevnim uvjetima vožnje. Međutim, prema podacima proizvođača, prosječna potrošnja uglavnom se kreće između 0,1 i 0,5 litara na tisuću prijeđenih kilometara, iako kod modernijih motora visokih performansi može doseći i do jedne litre na tisuću kilometara.

Potrošnja se obično povećava s trošenjem motora, vožnjom u visokim okretajima ili dugotrajnom i iscrpnom vožnjom starijih i već istrošenih motora. Stoga je važno redovito provjeravati razinu ulja kako bi se održala unutar označenog minimalnog i maksimalnog raspona koji je odredio proizvođač na mjernoj šipki.