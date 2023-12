Od svog novog najmanjeg SUV-a Volvo očekuje da bude među najprodavanijima. Evo i zašto

Svoj potpuno električni SUV EX30 Volvo zove malim autom velikog potencijala, a taj je potencijal doveo i na hrvatsko tržište. Nedavno je, naime, stigao u Hrvatsku, a stoji od 40.709 eura. EX30 Volvov je najmanji SUV dosad i općenito najmanji model ovog proizvođača. Dosad je najmanji bio XC40, a novitet je 19 cm kraći. Volvo EX30 dug je 423,3 cm. U prtljažnik mu iza stražnjih sjedala stane 318 litara, sa spuštenim naslonima stražnje klupe prima 904 litre. Budući da konvencionalnog ICE motora nema, nešto prtljage stane i u prednji prtljažni prostor. Nudi se samo s električnim pogonom i u njegovoj je izradi korišteno puno recikliranih materijala. Ovaj mali premium SUV dizajniran je kako bi bio siguran onoliko koliko od nekog Volva i očekujete – maksimalno. Primjerice, potpuna paleta sigurnosnih sustava uključuje i sustav koji će vozača upozoriti nailazi li biciklist, kako ga pri izlasku iz vozila ne bi udario vratima, a ima i pomoć oko udaljenosti do kamiona, sprečavanje proklizavanja s ceste, automatsko kočenje na raskrižju... No, to nije sve.

EX30 također je Volvo s najboljim ubrzanjem u povijesti: iz mirovanja dostotke stiže za samo 3,4 sekunde, u izvedbi Twin Motor Performance s 428 konjskih snaga. Slabija opcija na stražnju osovinu šalje 272 KS, a do 100 km/h ubrzava za također respektabilnih 5,5 sekundi. Dvije su verzije baterije u ponudi, na kupcu je da odabere. Početna ima kapacitet 51 KWh, radi se o litij-željezno-fosfatnoj bateriji. Teža je, ali jeftinija i lakše se puni. S njom bi EX30 trebao prijeći 344 kilometra s jednim punjenjem. Volvo EX30 69 kWh Twin Performance 450 km Plus stoji 51.491 euro, dok istovjetni u Ultra inačici košta 54.750 eura, i to je vrhunac ponude ovog modela. Ovisno o razini opreme, snažni ugrađeni OBC-AC punjač dostupan je u 11 i 22 kW. Nude se Core, Plus i Ultra verzije. EX30 69 kWh Single ER 476 km Core starta od 46.142 €.

Veća nikl-mangan-kobalt oksid baterija od 69 kWh omogućuje do 476 kilometara dosega, ubrzanje od 5,3 s do stotke. Za taj produženi doseg valja doplatiti 5433 eura. Ova baterija s produljenim dometom od 400 V, dizajnirana za pružanje većeg dometa u verzijama s dvostrukim motorom i produljenim dometom s jednim motorom, ima 107 ćelija podijeljenih u tri modula u baterijskom paketu. Nazivni napon je 399,1 V. Kemija unutar ćelije je takozvana ternarna litijeva ćelija. Osim litija, u katodi se koriste još tri oksidna elementa: nikal, mangan i kobalt. Ovo rješenje pruža visoku učinkovitost i visoku gustoću energije za velike udaljenosti, navode iz Volva. U svim inačicama najveća brzina ovog modela ograničena je na 180 km/h. Volvo do 2030. godine planira prodavati samo električne automobile. Očekuju da će im u godinama koje slijede EX30 biti među najprodavanijim modelima.