FOTO Stigao Ineos Grenadier, reinkarnacija izvornog Defendera

Novi Ineos Grenadier stigao je u Hrvatsku. I neupućeni će već na prvi pogled znati o čemu se radi, jer reinkarnacija izvornog Land Rover Defendera na svoj se slavni uzor oslanja i dizajnom. To ne čudi, budući da je kutijasti oblik najbolji mogući za prava terenska vozila. Dizajn je ovdje, podrazumijeva se, podređen funkcionalnosti. Kotači su smješteni u same kuteve vozila, prevjesi jako krati. Potpuno zatvorena ljestvasta šasija osigurava iznimnu čvrstoću. Usis zraka motora postavljen je visoko iznad prednjeg blatobrana, što omogućava siguran prolazak kroz vodu dubine do 80 cm. Grenadier je dizajniran za najeksteremnije uvjete i neizbježne udarce. Njegova standardna zaštita podvozja uključuje prednje i stražnje klizne ploče te zaštitu za spremnik goriva od 90 litara.

Da Ineos Grenadier zaista jest pravi, čvrsti terenac - štoviše, njegov proizvođač navodi da je najsposobnije i najrobusnije 4x4 vozilo na tržištu - uvjerili smo se i sami na kraćoj off-road vožnji. Iako je dugotrajna kiša prilično natopila zemlju, Grenadier je s lakoćom prošao kroz sklisko blato i kroz duboke rupe pune vode. Pravi hardcore terenac s krutim osovinama školski je primjer povratka osnovama, sve ono što auto treba biti. Svi su prekidači mehanički, od vozača se traži angažman. Od elektronike ima samo ono što po europskim zakonima mora imati, uz klimatizaciju i grijanje sjedala. Zavaljenom u Recaro sjedalo, vozaču je pod rukom 8-brzinski ZF-ov mjenjač kojeg je za Grenadier posebno prilagodila austrijska Magna-Steyr, povezan s BMW-ovim rednim 6-cilindarskim motorima velikog okretnog momenta (benzinac B58 i dizelaš B57). Trolitreni turbomotori već su dokazani u mnogim modelima i za Grenadier su temeljito revidirani, kako bi se postigao maksimalni okretni moment pri niskim okretajima, za optimalne terenske performanse. Benzinac nudi 286 KS pri 4750 okretaja u minuti i 450 nm u rasponu od 1750 do 4000 o/min, dok dizelaš isporučuje 249 KS pri 3250-4200 o/min i 550 Nm pri 1250-3000 o/min.

Uz rotacijski kontrolor ispred mjenjača te prekidače oko mjenjača i na centralnoj konzoli, prekidači u stilu avionskih su i na gornjoj kontrolnoj ploči. Ona sadrži sve terenske funkcije, poput off-road i wading modova, tipke za blokadu diferencijala, sustava pomoći za spuštanje nizbrdo, kao i ožičene pomoćne prekidače za dodatne funkcije. Moderno doba diktira ipak 12,3-inčni dodirni zaslon s ključnim informacijama. Grenadier dolazi u dvije izvedbe: kao klasični terenac te kao pick-up vozilo. Naravno, dostupna je i N1 inačica s dva sjedala. Kao terensko vozilo s pet sjedala Grenadier košta 127.500 eura, a dolazi uz 5-godišnje jamstvo. Najrobusniji automobil na tržištu proizvodi se u Francuskoj, u bivšoj Mercedesovoj tvornici u Hambachu. Tvornicu je za pokretanje ovog brenda kupio Sir James Arthur Ratcliffe, britanski milijarder, kemijski inženjer i biznismen. Okupio je tim vrhunskih automobilskih stručnjaka, s ciljem da stvore robustan i pouzdan 4x4 automobil, prilagođen suvremenim standardima.