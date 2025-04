FOTO Novi koncept Audijeve limuzine donosi elegantan pomak u višu srednju klasu

Novi Audi A5, nasljednik uspješnog modela A4, od nedavno je dio i hrvatske ponude njemačkog premium proizvođača. Podsjetimo, Audi je s ovim novitetom uveo novost u princip imenovanja svojih modela, na način da će neparni broj u nazivu imati modeli pogonjeni novom generacijom učinkovitih motora s unutarnjim izgaranjem, dok će parni brojevi biti rezervirani za električne automobile. Kako Audijeva srednje velika premium limuzina i karavan imaju benzinsko i dizelsko srce, naziv modela s novom je generacijom promijenjen iz A4 u A5. Mnogi su proizvođači iz ponude izbacili limuzine te su ostali samo na karavanima, no Audi je zadržao obje karoserijske izvedbe. Smatramo to odličnim potezom, jer A5 limuzina izgleda prvoklasno, s koje god strane pogledamo. Prednjim krajem dominira široka Singleframe rešetka znatno užih proporcija i trodimenzionalne saćaste strukture. U kombinaciji su i upečatljiva uska glavna svjetla. Audi A5 u ponudi ima digitalna svjetla za dnevnu vožnju LED tehnologije sprijeda i digitalna OLED stražnja svjetla druge generacije straga. Stražnji poklopac otvara se zajedno sa stražnjim prozorom, a zbog njegove je veličine pristup prtljažniku jednostavniji. Rezultat toga je potpuno novi koncept limuzine za Audi.

A5 je savršenih proporcija. Elegantan i dinamičan u isto vrijeme, odličan je izbor za poslovni automobil osobe koja želi poslati poruku da je uspješna, ali i da čvrsto stoji na zemlji, bez potrebe za prekomjernim razmetanjem. Očito je, na dizajnu se dosta radilo kako bi se Audi A5 pomaknuo u višu srednju klasu, a vidljivo je to i u unutrašnjosti – dizajn, materijali, tehnologija, oprema, sve je na višoj razini nego što je to bilo u prethodnom modelu. Pogotovo u izvedbi s trećim MMI zaslonom, onim 10,9” ispred suvozača, koji dolazi kao opcija. Realno, u svakodnevnom korištenju ovakvog automobila – posebno u poslovne svrhe – taj treći zaslon nije nužan, ali djeluje efektno. Tanki, samostojeći Audi MMI panoramski zaslon zakrivljenog je dizajna i koristi se OLED tehnologijom. Sastoji se od Audi virtualnog kokpita vidljive dijagonale zaslona od 11,9 inča i 14,5-inčnog MMI dodirnog zaslona. Novi A5 ima head-up zaslon koji se može konfigurirati, vozač ovdje prvi put može funkcijama infotainment sustava upravljati i putem head-up zaslona, smješten u odličnom sjedalu.

Omjer dinamike i udobnosti za nas je ovdje potpuno pogođen. Nešto tvrđi ovjes odgovara nam u vozačkom smislu, ali pritom nije ugrožena udobnost, čak ni ona putnika na stražnjoj klupi. Prostora ima osjetno više nego u prethodniku, modelu A4, koji je bio Audijev dugogodišnji prodajni bestseller. Novi je A5 duži i širi. Izmijenjenih proporcija, diči se dugim međuosovinskim razmakom, velikim kotačima i spuštenom, sportskom karoserijom. Učinkoviti motori pokrivaju veliki raspon: od konvencionalnih modela ulazne razine do komfornih verzija za veće udaljenosti i dinamičkih sportskih vozila. Početni motor je benzinski 2,0 TFSI sa 150 konjskih snaga – na kojega se odnosi početna cijena od 45.819 eura - a isti motor dostupan je i u opciji s 204 KS. Dizelski 2,0 TDI također ima 204 konja, ali i blagohibridnu tehnologiju MHEV plus. S5 je, pak, sportski automobil koji se temelji na 3,0 l V6 TFSI motoru snage 367 KS. Testni primjerak pod prednjim poklopcem ima benzinski motor od 204 KS, uparen sa S tronic automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom. Ovaj TFSI motor opremljen je turbopunjačem s turbinom varijabilne geometrije. Nije najsnažniji u ponudi, no dovoljno je jak - niti u jednom nam trenutku tijekom testa nije nedostajalo snage. Svoju je ergelu testni A5 40 TFSI u stanju iskoristiti do posljednjeg atoma snage. Ubrzanja su solidna, međuubrzanja odlična. Upravljivost je, pak, vrhunska. Kroz gradski promet probijali smo se kao da smo u kakvom malom gradskom autu, zahvaljujući dobroj preglednosti i jako brzom odzivu na gas. Revidirani S tronic mjenjač poboljšava agilnost – izmjene stupnjeva prijenosa neprimjetne su. Također, vožnja je komfornija, a i vizualni dojam puno bolji nego kad imate klasičnu ručicu mjenjača. U Audiju A5 umjesto klasične ručice decentan je upravljački element koji omogućava prebacivanje iz neutralnog položaja u onaj za vožnju unaprijed ili unatrag, te za parkirnu poziciju. Jednostavan je i funkcionalan. Nadalje, vozač u Audi Drive Select sustavu može mijenjati vozne karakteristike pa A5 u sportskom modu može biti još utegnutiji, a u ekološkom još štedljiviji. Precizno progresivno upravljanje ono je što uvijek jako cijenimo na Audijevim automobilima, a tako je i na novom A5. Testni primjerak opremljen je quattro pogonom s ultra tehnologijom, dakle snaga se šalje na obje osovine, što rezultira boljim prianjanjem i još boljom upravljivošću čak i kad su na cesti lošiji uvjeti.

Iako u putničkoj kabini ima dovoljno prostora i na udobnim stražnjim sjedalima, ovdje daleko više volimo voziti nego biti voženi. Multifunkcionalno kolo upravljača ugodno leži u rukama. Sve su funkcije na dohvat ruke, ergonomija je uzorna. Centralni dodirni zaslon objedinjuje masu toga, no u toj se 'šumi' zapravo lako snaći jer je sve logično posloženo, uz izdvojene komande za često korištene funkcije. Audi A5 Limousine 40 TFSI quattro S tronic stoji od 55.393 eura, a testnom je primjerku obilje dodatne opreme cijenu dovelo do 89.458 eura. Valja reći da je već serijska oprema izdašna (automatski klima-uređaj, virtualni kokpit, potpuni paket inteligentnih sustava za pomoć u vožnji, dinamični ovjes, MMI navigacija, grijana sjedala...). Isprobani primjerak imao je i stavke poput Audi Sport alu naplataka, Bang & Olufsen Premium Sound sistema, kožom presvučenih sportskih sjedala, grijanja vozila u mirovanju, head-up zaslona, tehnološkog Pro paketa, panoramskog staklenog krova promjenjive prozirnosti..., pa je razumljiva i takva razlika u cijeni.